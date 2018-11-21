На снимках Марса уфологи заметили 9-километровую голову Будды





На своём сайте Скотт Уоринг поделился новой фотографией марсианского зонда, который снимает ландшафты Красной планеты. Уфологу удалось заметить в каменных породах фигуру, напоминающую точную копию человеческого профиля. Поскольку мужчина на фото достаточно полный, не имеет волос и загадочно улыбается, блогеру сразу пришли на ум многочисленные статуи и изображения культовой фигуры буддизма.Обсуждая находку, Уоринг напомнил о конспирологической теории, по которой такие основатели религий, как Будда Шакьямуни, пророк Мухаммед и Иисус Христос прибыли на землю из космоса. Уфолог считает, что на Марсе также почитали восточного мудреца, а голова, вытесанная в камне, тому свидетельство.Правда,такое расстояние, которое скульптура занимает в длину, являются для рукотворного культового предмета гигантскими размерами. Тем не менее, Уоринг не впервые встречает Будду на Марсе, так как в прошлый раз это была полноценная статуя.Учёные, объясняя подобные находки колоссальных размеров, приводят в пример парейдолическую иллюзию. В связи с ней люди невольно видят в нечётких предметах знакомые вещи, в частности, лица животных и людей.