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На снимках Марса уфологи заметили 9-километровую голову Будды

На снимках поверхности Марса уфологи заметили 9-километровую голову Будды. Они считают, что находка является свидетельством принадлежности буддийского святого к инопланетянам.
На снимках Марса уфологи заметили 9-километровую голову Будды

На своём сайте Скотт Уоринг поделился новой фотографией марсианского зонда, который снимает ландшафты Красной планеты. Уфологу удалось заметить в каменных породах фигуру, напоминающую точную копию человеческого профиля. Поскольку мужчина на фото достаточно полный, не имеет волос и загадочно улыбается, блогеру сразу пришли на ум многочисленные статуи и изображения культовой фигуры буддизма.

Обсуждая находку, Уоринг напомнил о конспирологической теории, по которой такие основатели религий, как Будда Шакьямуни, пророк Мухаммед и Иисус Христос прибыли на землю из космоса. Уфолог считает, что на Марсе также почитали восточного мудреца, а голова, вытесанная в камне, тому свидетельство.

Правда,такое расстояние, которое скульптура занимает в длину, являются для рукотворного культового предмета гигантскими размерами. Тем не менее, Уоринг не впервые встречает Будду на Марсе, так как в прошлый раз это была полноценная статуя.

Учёные, объясняя подобные находки колоссальных размеров, приводят в пример парейдолическую иллюзию. В связи с ней люди невольно видят в нечётких предметах знакомые вещи, в частности, лица животных и людей.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:07

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