АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

Изменения во внешности Алены Шишковой спровоцировали появление слухов о ее беременности

Изменения на лице Алены Шишковой, а именно отеки, стали предметом обсуждения со стороны интернет-аудитории. Одни юзеры полагают, что экс-возлюбленная рэп-исполнителя Тимати находится в «интересном положении», а, по мнению других, она стала жертвой неудачной пластической процедуры.
Изменения во внешности Алены Шишковой спровоцировали появление слухов о ее беременности

На снимках, которые Алена Шишкова публикует на своей странице в сети Instagram, она выглядит так же хорошо, как и раньше. Однако на видеозаписи почитатели увидели перемены в ее внешности. Теперь они строят предположения о том, что же вызвало "чрезмерную округлость" ее лица. В качестве возможных причин фанаты называют и косметологическую процедуру по коррекции возрастных изменений, лишний вес и беременность.

Свои предположения по поводу появления отечности на лице модели высказал специалист в области пластической хирургии Александр Вдовин. По его словам, Алена Шишкова, скорее всего, прибегала к кардинальным мерам по изменению внешности, но это произошло относительно давно.

Хирург отметил, что некоторая отечность на лице у женщины может объясняться многими факторами, одним из которых является изменившийся гормональный фон из-за наступившей беременности.

Александр Вдовин также добавил, что все люди могут плохо выглядеть, в особенности после бурных выходных.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нонна Гришаева рассказала об упущенной
Певец Стас Михайлов вплотную занялся раскруткой
Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей
В Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли
На снимках Марса уфологи заметили
В России отзывают более 400 мотоциклов марки
В Индии годовалая девочка упала под поезд и выжила
Изменения во внешности Алены Шишковой
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику
В Калифорнии очевидцы запечатлели сигарообразное
Американского миссионера убили представители
Кошка уничтожила жилье американского актера
Анна Седокова показала фанатам в Instagram
Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона
В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова
Алена Савкина намерена выгнать пассию Ильи
Приложение для смартфона поможет предотвратить
Audi подтвердила скорый выпуск электромобиля Audi
В Сети появилось фото той самой Кати, с которой
Земля окажется в самом центре космического
Ольга Орлова резко ответила на критику своих
СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских
В Подмосковье найден череп мамонта с древним
Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи
Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский
Филипп Киркоров поделился архивным видео со
В Сети появились первые фото обновленного
Эксперты назвали продукты, которые многие люди
Просмотреть все новости