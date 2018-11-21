Изменения во внешности Алены Шишковой спровоцировали появление слухов о ее беременности





На снимках, которые Алена Шишкова публикует на своей странице в сети Instagram, она выглядит так же хорошо, как и раньше. Однако на видеозаписи почитатели увидели перемены в ее внешности. Теперь они строят предположения о том, что же вызвало "чрезмерную округлость" ее лица. В качестве возможных причин фанаты называют и косметологическую процедуру по коррекции возрастных изменений, лишний вес и беременность.Свои предположения по поводу появления отечности на лице модели высказал специалист в области пластической хирургии Александр Вдовин. По его словам, Алена Шишкова, скорее всего, прибегала к кардинальным мерам по изменению внешности, но это произошло относительно давно.Хирург отметил, что некоторая отечность на лице у женщины может объясняться многими факторами, одним из которых является изменившийся гормональный фон из-за наступившей беременности.Александр Вдовин также добавил, что все люди могут плохо выглядеть, в особенности после бурных выходных.