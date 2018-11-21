В Сети появилось фото той самой Кати, с которой якобы Купин изменил Донцовой

«Так вот какая Екатерина..Ну что сказать? Не изменяет Купин своим принципам, загулял почти что с Донцовой..», «Я то думала, что Катя будет второй Фрост, а оказалось..Хотя Она куда симпатичнее и сексуальнее Донцовой!» - продолжают писать в Сети.



До свадьбы Алексея и Майи осталось не так много времени, а в Сети, впрочем, как и на телепроекте, продолжают активно обсуждать предательство парня. Наш портал уже писал о том, что об измене Купина во всеуслышание заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Валерия Фрост, которая, посетив телешоу «Бородина против Бузовой», попросила Алексея лично во всем признаться Майе.Экс-возлюбленная Захара Саленко подчеркнула, что не сомневается в том, что Леша на самом деле изменял своей будущей супруге, так как той самой пассией Купина была ее близкая подруга Екатерина.Сам Алексей по-прежнему все отрицает. Парень пытается убедить не только свою избранницу, но и телезрителей, что является образцом верности и преданности. В свою очередь Майя старается сохранить лицо и говорит о том, что верит только своему мужчине, а Фрост называет «вруньей».По всей видимости, преданным поклонникам телестройки «Дом-2» надоело ждать и гадать, кем же является та самая девушка, с которой Купин изменил Донцовой. Несколько часов назад в Сети появились первые фотографии Екатерины – близкой подруги Валерии Фрост.По мнению многих телезрителей, Алексей не стал изменять своим предпочтениям и выбрал девушку очень похожую на Майю. Только вот некоторые фанаты шоу считают, что Катя куда симпатичнее и сексуальнее Донцовой и именно поэтому Купин «пошел налево».