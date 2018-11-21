Ольга Орлова резко ответила на критику своих фотографий

Накануне Ольга Орлова выложила в Instagram фото, коре не понравилось ее подписчикам. Некоторые из них посчитали, что Ольга в последнее время выглядит странно, а другие отметили, что ракурс очень неудачный.Сама певица тоже молчать не стала и ответила хейтерам, что фото в соцсетях должны быть разными и посоветовала злопыхателям обратить внимание на себя.Немногим позже Орлова опубликовала в микроблоге фото тех, кто яростнее всего критиковал внешность знаменитости. Примечательно, что такая практика присуща многим публичным людям. Своеобразную «доску почета» публиковали Настасья Самбурская, Яна Рудковская и Лена Миро.