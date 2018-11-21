В Калифорнии очевидцы запечатлели сигарообразное НЛО
Жители Калифорнии были напуганы, когда НЛО больших размеров, которое было похоже на сигару, появился в дневном небе. Но очевидцы не растерялись и запечатлели сигарообразный объект на видео.
Несколько дней назад один из американских телеканалов в новостной программе показал, как в дневном небе над Калифорнией был замечен корабль пришельцев. Очевидцам удалось запечатлеть на видео летающий объект продолговатой формы, который прятался под облаками. Все кто просмотрел тот ролик пришли в восторг и считают, что это невероятное зрелище.
Уфологи уже высказали свое мнения, они заявили, что НЛО в Калифорнии действительно напоминало сигару. Также исследователи сообщили, что ранее этот объект неоднократно попадал в поле зрения специалистов. В последний раз его видели в небе над Южной Голландией.
Несколько дней назад один из американских телеканалов в новостной программе показал, как в дневном небе над Калифорнией был замечен корабль пришельцев. Очевидцам удалось запечатлеть на видео летающий объект продолговатой формы, который прятался под облаками. Все кто просмотрел тот ролик пришли в восторг и считают, что это невероятное зрелище.
Уфологи уже высказали свое мнения, они заявили, что НЛО в Калифорнии действительно напоминало сигару. Также исследователи сообщили, что ранее этот объект неоднократно попадал в поле зрения специалистов. В последний раз его видели в небе над Южной Голландией.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:43