Кошка уничтожила жилье американского актера Фрэнки Муниза





Фрэнки Муниз рассказал, что ему пришлось на некоторое время покинуть свой особняк в связи с необходимостью проводить в последний путь умершего родственника. Вернувшись он пришел в ужас от того, что четыре из пяти этажей его жилья затоплены. Также из-за пушистого зверька оказались повреждены внутренняя отделка дома и мебель, предметы искусства, а также коллекция личных фотографий.Пострадавший хозяин объясняет случившееся тем, что когда в особняке никого не было, кошка случайно открыла кран. Артист расстроился настолько, что, по его словам много плакал. Он добавил, что несмотря на то, что вся эта ситуация выглядит нелепо, произошедшее является «чистой правдой».