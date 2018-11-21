Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова развелась с Алексеем Сорокиным





Ксения Новикова и Алексей Сорокин сыграли свадьбу 3 года назад. Но недавно появились слухи о том, что бизнесмен и экс-солистка «Блестящих» не живут вместе. Несколько дней назад Ксения Новикова стала героиней шоу «Ой, мамочки», в которой подтвердила все слухи. Исполнительница заявила, что теперь она разведенный человек.Ксения Новикова не стала говорить о том, что Алексей Сорокин был неверен ей, зато рассказала, что они с бизнесменом не жили вместе уже довольно долго. Что касается первого брака экс-солистки «Блестящих», то по ее словам, Андрей Середа не торопится видеться с детьми. Исполнительница уверяет, что не говорит ничего плохого в его адрес, но при этом добавила, что сыновей бизнесмен не спешит обеспечивать.Также на шоу была затронута тема о покойной Жанне Фриске. Ксения Новикова рассказала, что не ходила на различные передачи, посвященные исполнительнице, поскольку не хотела пиариться на трагедии.