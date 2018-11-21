АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

Приложение для смартфона поможет предотвратить риск смерти недоношенных детей

Американские ученые создали приложение для смартфона, которое поможет предотвратить риск смерти недоношенных детей. Исследование организма ребенка будет проходить при помощи встроенного в устройство офтальмоскопа — прибора для осмотра глаза.

Приложение для смартфона поможет предотвратить риск смерти недоношенных детей


Ученые отмечают, что во всем мире наблюдается высокая смертность среди детей в возрасте до пяти лет из-за преждевременных родов. Разработанный алгоритм в сочетании с портативным устройством поможет медикам в отдаленных местах своевременно оценить состояние здоровья малыша. Для этого необходимо прикрепить к камере смартфона офтальмоскоп для захвата изображения. Новинка проанализирует полученный материал с применением технологии машинного обучения и нейронных сетей.

Данный подход был опробован в эксперименте с участием 124 недоношенных детей. Во время исследования новый подход сравнили с традиционным ручным. По итогам выяснилось, что автоматизированный метод анализа видео глаза превосходит ручной способ. Ученые намерены продолжать улучшать мобильное приложение с использованием данных из разных стран и людей с разным социально-экономическим положением.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нонна Гришаева рассказала об упущенной
Певец Стас Михайлов вплотную занялся раскруткой
Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей
В Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли
На снимках Марса уфологи заметили
В России отзывают более 400 мотоциклов марки
В Индии годовалая девочка упала под поезд и выжила
Изменения во внешности Алены Шишковой
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику
В Калифорнии очевидцы запечатлели сигарообразное
Американского миссионера убили представители
Кошка уничтожила жилье американского актера
Анна Седокова показала фанатам в Instagram
Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона
В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова
Алена Савкина намерена выгнать пассию Ильи
Приложение для смартфона поможет предотвратить
Audi подтвердила скорый выпуск электромобиля Audi
В Сети появилось фото той самой Кати, с которой
Земля окажется в самом центре космического
Ольга Орлова резко ответила на критику своих
СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских
В Подмосковье найден череп мамонта с древним
Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи
Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский
Филипп Киркоров поделился архивным видео со
В Сети появились первые фото обновленного
Эксперты назвали продукты, которые многие люди
Просмотреть все новости