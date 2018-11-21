Приложение для смартфона поможет предотвратить риск смерти недоношенных детей





Ученые отмечают, что во всем мире наблюдается высокая смертность среди детей в возрасте до пяти лет из-за преждевременных родов. Разработанный алгоритм в сочетании с портативным устройством поможет медикам в отдаленных местах своевременно оценить состояние здоровья малыша. Для этого необходимо прикрепить к камере смартфона офтальмоскоп для захвата изображения. Новинка проанализирует полученный материал с применением технологии машинного обучения и нейронных сетей.Данный подход был опробован в эксперименте с участием 124 недоношенных детей. Во время исследования новый подход сравнили с традиционным ручным. По итогам выяснилось, что автоматизированный метод анализа видео глаза превосходит ручной способ. Ученые намерены продолжать улучшать мобильное приложение с использованием данных из разных стран и людей с разным социально-экономическим положением.