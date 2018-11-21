Земля окажется в самом центре космического урагана из 100 звезд с темной материей





Он является остатком карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем, имея 1% массы, вот только вместе с потоком в сторону планеты движется огромное количество темной материи. Ее скорость - 550 километров в секунду, так что в ближайшем будущем Земля попадет в эпицентр космических процессов.Астрономы отметили, что люди могут не переживать из-за ее влияния на Солнечную систему, но поток звезд может уничтожить планету. Только эти события произойдут через миллионы лет, когда на ней уже не будет биологических форм жизни.