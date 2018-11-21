Земля окажется в самом центре космического урагана из 100 звезд с темной материей
Ученые в прошлом году получили информацию от спутника Gaia, зафиксировавшего 2 миллиарда звезд в Млечном Пути, часть из которых перемещаются в космическом пространстве. Недавно они выяснили, что Земля окажется в самом центре космического урагана из 100 объектов с темной материей, когда поток S1 будет проходить через Солнечную систему.
Он является остатком карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем, имея 1% массы, вот только вместе с потоком в сторону планеты движется огромное количество темной материи. Ее скорость - 550 километров в секунду, так что в ближайшем будущем Земля попадет в эпицентр космических процессов.
Астрономы отметили, что люди могут не переживать из-за ее влияния на Солнечную систему, но поток звезд может уничтожить планету. Только эти события произойдут через миллионы лет, когда на ней уже не будет биологических форм жизни.
Он является остатком карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем, имея 1% массы, вот только вместе с потоком в сторону планеты движется огромное количество темной материи. Ее скорость - 550 километров в секунду, так что в ближайшем будущем Земля попадет в эпицентр космических процессов.
Астрономы отметили, что люди могут не переживать из-за ее влияния на Солнечную систему, но поток звезд может уничтожить планету. Только эти события произойдут через миллионы лет, когда на ней уже не будет биологических форм жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:53