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Земля окажется в самом центре космического урагана из 100 звезд с темной материей

Ученые в прошлом году получили информацию от спутника Gaia, зафиксировавшего 2 миллиарда звезд в Млечном Пути, часть из которых перемещаются в космическом пространстве. Недавно они выяснили, что Земля окажется в самом центре космического урагана из 100 объектов с темной материей, когда поток S1 будет проходить через Солнечную систему.
Земля окажется в самом центре космического урагана из 100 звезд с темной материей

Он является остатком карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем, имея 1% массы, вот только вместе с потоком в сторону планеты движется огромное количество темной материи. Ее скорость - 550 километров в секунду, так что в ближайшем будущем Земля попадет в эпицентр космических процессов.

Астрономы отметили, что люди могут не переживать из-за ее влияния на Солнечную систему, но поток звезд может уничтожить планету. Только эти события произойдут через миллионы лет, когда на ней уже не будет биологических форм жизни.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:53

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