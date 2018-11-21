СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к его лучшему другу





По утверждению Елены Скорняковой, ее 13-летняя дочка Анастасия является наследницей знаменитого певца Евгения Осина. Она до последнего вздоха артиста надеялась, что они все же поженятся. Женщина рассказала, что она с вокалистом была в дружеских отношениях, так как в то время он был женат. Однако после его развода между ними завязались романтические отношения. По ее словам, она очень хотела спасти Евгения Осина от алкогольной зависимости, однако это оказалось очень сложно.Елена Скорнякова заявила, что артист употреблял алкоголь из-за разрыва с супругой, так как она ушла к его лучшему другу. Что касается наследства, женщина знает, что квартира, где жил певец, была завещана его дочке Агнии, а еще две он переписал на родственников. По словам Скорняковой, за имущество звезды она бороться не будет, а вот за его творческое наследие она намерена «бодаться».Стоит напомнить, 54-летний российский певец Евгений Осин скончался 17 ноября, в собственной московской квартире. По предварительной информации, у знаменитости остановилось сердце.