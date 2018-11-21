АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских способов накормить в детстве
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к его лучшему другу

Открылись новые сведения о жизни певца Евгения Осина. Офис-менеджер Елена Скорнякова сообщила журналистам, что в свое время жена артиста Наталья ушла от него к его другу.

СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к его лучшему другу


По утверждению Елены Скорняковой, ее 13-летняя дочка Анастасия является наследницей знаменитого певца Евгения Осина. Она до последнего вздоха артиста надеялась, что они все же поженятся. Женщина рассказала, что она с вокалистом была в дружеских отношениях, так как в то время он был женат. Однако после его развода между ними завязались романтические отношения. По ее словам, она очень хотела спасти Евгения Осина от алкогольной зависимости, однако это оказалось очень сложно.

Елена Скорнякова заявила, что артист употреблял алкоголь из-за разрыва с супругой, так как она ушла к его лучшему другу. Что касается наследства, женщина знает, что квартира, где жил певец, была завещана его дочке Агнии, а еще две он переписал на родственников. По словам Скорняковой, за имущество звезды она бороться не будет, а вот за его творческое наследие она намерена «бодаться».

СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к его лучшему другу


Стоит напомнить, 54-летний российский певец Евгений Осин скончался 17 ноября, в собственной московской квартире. По предварительной информации, у знаменитости остановилось сердце.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Земля окажется в самом центре космического
Ольга Орлова резко ответила на критику своих
СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских
В Подмосковье найден череп мамонта с древним
Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи
Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский
Филипп Киркоров поделился архивным видео со
В Сети появились первые фото обновленного
Эксперты назвали продукты, которые многие люди
Ученые: Просмотр телевизора более двух часов в
Виктория Боня постепенно превращается в Анастасию
В Германии эксперты обнаружили в самом дорогом
NASA представила непробиваемые шины будущего для
Саша Черно заявила, что больше не желает общаться
Ученые дали ряд советов по общению с трудными
В Курской области у села Жервонец столкнулись
Дмитрий Певцов показал фанатам в Instagram
В Германии водитель лишился прав через час после
Немецкие эксперты назвали страны с самым высоким
Загадочные полосы на Фобосе возникли из-за
Ученые перечислили профессии, провоцирующие
Ольга Бузова репетициями и режимом довела себя до
Испытания УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Александра Черно засветила свадебное платье
Поклонники перестали узнавать актера Джошуа
Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации
Названы 4 способа "сжечь" опасный жир на животе
Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда
Анна Седокова в Лос-Анджелесе отказалась от
Просмотреть все новости