В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом внутри





На территории современного Зарайского района примерно 23 тысяч лет назад жили древние люди. Многие предметы, которые там удалось обнаружить исследователям, можно считать сенсационной находкой. Например, совсем недавно на Зарайской стоянке было обнаружено жилище первобытного человека. Подобная находка была одной из первой за последние 13 лет. Исследователи наткнулись на несколько фрагментов костей мамонта. Также встречались бивни, зубы и целые челюсти.Но больше всего специалистов удивил недавно обнаруженный на Зарайской стоянке клад. Поскольку в черепе мамонта находились заготовки для орудий и некоторые изделия из кремня.