Виктория Боня постепенно превращается в Анастасию Волочкову

Девушка постоянно общается со своими поклонниками и её Instagram имеет немало фанатов.Накануне Виктория разместила свою фотографию, которую она сделала на отдыхе на Мальдивских островах. Надо отметить, что фото вызвало немало критики.На фотографии Боня стоит в небрежно накинутом халатике на фоне пальмы. Однако видно, что под халатом нет нижнего белья и такой откровенный кадр многим весьма не понравился.Подписчики девушки сходятся во мнении, что своим поведением девушка всё более и более становится похожа на не очень скромную балерину Анастасию Волочкову. Ведь как известно "Прима Большого" невероятно любит оголяться на публике. То же самое происходит в последнее время и с Викой.