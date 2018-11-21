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Виктория Боня постепенно превращается в Анастасию Волочкову

Бывшая звезда скандального телепроекта "Дом-2", а ныне модель и блогер Виктория Боня после ухода с телестройки ведет активную публичную жизнь.

Девушка постоянно общается со своими поклонниками и её Instagram имеет немало фанатов.

Виктория Боня постепенно превращается в Анастасию Волочкову

Накануне Виктория разместила свою фотографию, которую она сделала на отдыхе на Мальдивских островах. Надо отметить, что фото вызвало немало критики.

На фотографии Боня стоит в небрежно накинутом халатике на фоне пальмы. Однако видно, что под халатом нет нижнего белья и такой откровенный кадр многим весьма не понравился.

Подписчики девушки сходятся во мнении, что своим поведением девушка всё более и более становится похожа на не очень скромную балерину Анастасию Волочкову. Ведь как известно "Прима Большого" невероятно любит оголяться на публике. То же самое происходит в последнее время и с Викой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:48

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