Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский рынок





Генеральный директор компании Вероник Лори заявила, что Kingfisher планирует выстроить сильный бизнес в долгосрочной перспективе, поэтому гипермаркеты закроются не только в России, но и в Португалии и Испании. Сотрудники компании сосредоточатся на ключевых рынках, где занимают лидирующие позиции или есть перспективы занять ее.В третьем финансовом квартале текущего года выручка магазинов на территории России снизилась на 6,4% и составила 101 млн фунтов стерлингов. Продажи в рублях увеличились на 5,2%, а сопоставимые продажи — на 2,7%. Вся выручка компании выросла на 0,2% до 3,04 млрд фунтов. В прошлом финансовом году был зафиксирован убыток 8 млн фунтов стерлингов.Кроме Castorama, Kingfisher принадлежат сети магазинов B&Q, Brico Depot и Screwfix.Отметим, что в текущем году российский рынок товаров для дома и ремонта покинула финская компания Kesko, которая продала 12 магазинов «К-раута» Leroy Merlin.