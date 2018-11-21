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Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский рынок

Ритейлер Kingfisher, владеющий Castorama, заявил, что сеть гипермаркетов покинет российский рынок. В прошлом году магазины заняли четвертое место в России по объемам продаж товаров для ремонта и дома.

Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский рынок


Генеральный директор компании Вероник Лори заявила, что Kingfisher планирует выстроить сильный бизнес в долгосрочной перспективе, поэтому гипермаркеты закроются не только в России, но и в Португалии и Испании. Сотрудники компании сосредоточатся на ключевых рынках, где занимают лидирующие позиции или есть перспективы занять ее.

В третьем финансовом квартале текущего года выручка магазинов на территории России снизилась на 6,4% и составила 101 млн фунтов стерлингов. Продажи в рублях увеличились на 5,2%, а сопоставимые продажи — на 2,7%. Вся выручка компании выросла на 0,2% до 3,04 млрд фунтов. В прошлом финансовом году был зафиксирован убыток 8 млн фунтов стерлингов.

Кроме Castorama, Kingfisher принадлежат сети магазинов B&Q, Brico Depot и Screwfix.

Отметим, что в текущем году российский рынок товаров для дома и ремонта покинула финская компания Kesko, которая продала 12 магазинов «К-раута» Leroy Merlin.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:26

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