Филипп Киркоров поделился архивным видео со своего выступления в Instagram
Российской поп-король эстрады в своем микроблоге Instagram выложил архивный ролик со своего выступления. Под видео Филипп Киркоров рассказал, кто из артистов придумал «легендарные» сборы цветов в зрительском зале.
Филипп Киркоров 21 ноября завершает свой гастрольный тур с шоу «Я». Однако фанатов поп-короля ждет еще множество встреч с их любимцем. Артист сообщил поклонникам в соцсети, что он подготовил для них еще одну программу под названием «Я+R.МОЕ ВТОРОЕ Я», с которой он выступит 25 декабря в «Олимпийском». Певец сопроводил свой пост архивным видео с концерта «Песня года 1997», где он пел композицию «Единственная моя». Филипп Киркоров отметил, что «легендарные» сборы цветов в зрительском зале придумал не Николай Басков, а он с Софией Ротару. Подписчики знаменитости живо отреагировали на пост, засыпав его комплиментами. Фанаты подчеркнули, что Филипп Киркоров уже много лет на сцене, а азарт и огонь такой же, как в начале его карьеры. Публикация за три часа собрала свыше 157 тысяч просмотров.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что Филипп Киркоров в соцсети Instagram обнародовал архивное видео, которое демонстрировало его дебют на советском ТВ в 1985 году.
Филипп Киркоров 21 ноября завершает свой гастрольный тур с шоу «Я». Однако фанатов поп-короля ждет еще множество встреч с их любимцем. Артист сообщил поклонникам в соцсети, что он подготовил для них еще одну программу под названием «Я+R.МОЕ ВТОРОЕ Я», с которой он выступит 25 декабря в «Олимпийском». Певец сопроводил свой пост архивным видео с концерта «Песня года 1997», где он пел композицию «Единственная моя». Филипп Киркоров отметил, что «легендарные» сборы цветов в зрительском зале придумал не Николай Басков, а он с Софией Ротару. Подписчики знаменитости живо отреагировали на пост, засыпав его комплиментами. Фанаты подчеркнули, что Филипп Киркоров уже много лет на сцене, а азарт и огонь такой же, как в начале его карьеры. Публикация за три часа собрала свыше 157 тысяч просмотров.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что Филипп Киркоров в соцсети Instagram обнародовал архивное видео, которое демонстрировало его дебют на советском ТВ в 1985 году.