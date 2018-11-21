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Саша Черно заявила, что больше не желает общаться с бывшими «друзьями»

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно отказалась возобновлять общение с бывшими друзьями и знакомыми.

Не секрет, что за два года нахождения на телепроекте «Дом-2» Саше удалось довольно прочно обосноваться на шоу. Не единожды девушка заявляла, что телестройка стала для нее вторым домом.

Саша Черно заявила, что больше не желает общаться с бывшими «друзьями»

Несколько часов назад Черно опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором рассказала подписчикам о том, как в свое время от нее отвернулись многие друзья и знакомые. Оказывается, что Саша попала в неприятную ситуацию с долгами, что и стало причиной того, что с ней буквально отказывались общаться практически все друзья.

«Я считаю, что настоящая дружба и любовь, это не когда вы только радуетесь вместе, а когда ещё и трудности проходите все вместе и от тебя не отворачиваются люди, когда ты совершаешь ошибки или у тебя переломный момент в жизни» - написала участница «Дома-2» в личном микроблоге.

По словам Александры, теперь, когда она стала знаменитой и ее знает практически вся страна, ее бывшие друзья, экс-возлюбленные, подруги и знакомые то и дело пытаются узнать, как у нее дела либо и вовсе заявляют ей, что они невероятно счастливы узнать, как сложилась у нее жизнь.

Саша Черно заявила, что больше не желает общаться с бывшими «друзьями»

Черно не понимает, зачем «эти люди» сейчас пытаются появиться в ее жизни, когда у нее все хорошо и она отпустила всех тех, кто когда-то был ей очень дорог. Нужно сказать, что Саша довольно жестко высказалась в адрес бывших друзей.

В конце своего поста участница «Дома-2» попросила своих подписчиков последовать ее примеру и вычеркнуть из своей жизни всех тех людей, которых они считают «лишними».
«Вычеркивайте лишних людей из своей жизни, а тех, кто хочет активно из неё убежать - не удерживайте» - подчеркнула Черно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:40

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