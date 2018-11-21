В Сети появились первые фото обновленного корейского седана Genesis G90
В Сети появились первые снимки обновленного корейского седана версии Genesis G90. Транспортное средство было запечатлено практически без камуфляжной пленки.
Версия Genesis G90 получила новый внешний облик, пересмотренные колесные диски, решетку радиатора, исполненную в виде геральдического щита. Отдельное внимание в данном случае заслуживает матричная светодиодная оптика, имеющая удлинённую секцию, которая заменяет дневные ходовые огни, а также поворотники. Задняя часть имеет осветители, которые имеют две параллельные секции. Решетку радиатора повторяют хромированные надёжные наконечники выхлопной системы, встроенные в бампер. Функциональный список рестайлинговой версии Genesis G90 включает трехмерную панель управления, обладающую стереоскопическим эффектом.
Транспортное средство наделят обширным набором оттенков кузова. В подкапотном пространстве модернизированного Genesis G90 размещается 6-цилиндровый 6,0-литровый турбодвигатель. Также предусматриваются V6 на 3.3 литра и 8-цилиндровый «атмосферный» мотор на 5-литров. Они приводятся в действие 10-ступенчатой АКПП.
Раньше новостное интернет-издание «Dni24» поделилось информацией, что испытания УАЗ «Патриот», оснащаемой автоматической коробкой передач, находятся на завершающей стадии.
Версия Genesis G90 получила новый внешний облик, пересмотренные колесные диски, решетку радиатора, исполненную в виде геральдического щита. Отдельное внимание в данном случае заслуживает матричная светодиодная оптика, имеющая удлинённую секцию, которая заменяет дневные ходовые огни, а также поворотники. Задняя часть имеет осветители, которые имеют две параллельные секции. Решетку радиатора повторяют хромированные надёжные наконечники выхлопной системы, встроенные в бампер. Функциональный список рестайлинговой версии Genesis G90 включает трехмерную панель управления, обладающую стереоскопическим эффектом.
Транспортное средство наделят обширным набором оттенков кузова. В подкапотном пространстве модернизированного Genesis G90 размещается 6-цилиндровый 6,0-литровый турбодвигатель. Также предусматриваются V6 на 3.3 литра и 8-цилиндровый «атмосферный» мотор на 5-литров. Они приводятся в действие 10-ступенчатой АКПП.
Раньше новостное интернет-издание «Dni24» поделилось информацией, что испытания УАЗ «Патриот», оснащаемой автоматической коробкой передач, находятся на завершающей стадии.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07