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В Сети появились первые фото обновленного корейского седана Genesis G90

В Сети появились первые снимки обновленного корейского седана версии Genesis G90. Транспортное средство было запечатлено практически без камуфляжной пленки.

В Сети появились первые фото обновленного корейского седана Genesis G90


Версия Genesis G90 получила новый внешний облик, пересмотренные колесные диски, решетку радиатора, исполненную в виде геральдического щита. Отдельное внимание в данном случае заслуживает матричная светодиодная оптика, имеющая удлинённую секцию, которая заменяет дневные ходовые огни, а также поворотники. Задняя часть имеет осветители, которые имеют две параллельные секции. Решетку радиатора повторяют хромированные надёжные наконечники выхлопной системы, встроенные в бампер. Функциональный список рестайлинговой версии Genesis G90 включает трехмерную панель управления, обладающую стереоскопическим эффектом.

Транспортное средство наделят обширным набором оттенков кузова. В подкапотном пространстве модернизированного Genesis G90 размещается 6-цилиндровый 6,0-литровый турбодвигатель. Также предусматриваются V6 на 3.3 литра и 8-цилиндровый «атмосферный» мотор на 5-литров. Они приводятся в действие 10-ступенчатой АКПП.

Раньше новостное интернет-издание «Dni24» поделилось информацией, что испытания УАЗ «Патриот», оснащаемой автоматической коробкой передач, находятся на завершающей стадии.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07

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