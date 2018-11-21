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Эксперты назвали продукты, которые многие люди моют неправильно

Эксперты перечислили продукты, которые многие люди привыкли мыть неправильно. Неверная обработка пищи перед едой повышает риск заразиться опасными микроорганизмами.
Эксперты назвали продукты, которые многие люди моют неправильно

Хотя люди привычно обмывают купленные в магазине или на рынке продукты под краном, это не всегда даёт ожидаемый эффект, а порой и вовсе является лишним. Некоторые хозяева оставляют замороженную еду без обработки, считая, что на ней и так нет бактерий. Однако сразу после разморозки и до момента приготовления блюда нужно обязательно очистить от грязи хранившуюся в холодильнике пищу.

Особое внимание следует уделить овощам, которыми питается свиной цепень. Яйца паразита находятся в капусте и брокколи. Промывая кочан под струёй воды, нужно снять с него два верхних слоя листьев.

Однако, вопреки мнению большинства, мясо или рыбу вовсе не обязательно очищать до приготовления, поскольку в высокой температуре все микробы так или иначе погибнут. При этом от контакта с напором воды эти опасные бактерии могут без труда распространиться по помещению.

Яблоки с прилавка часто имеют в себе не только пестициды, но и вредные химикаты. Вывести их поможет раствор пищевой соды, в который нужно поместить фрукты на 12 минут. Листья салата также можно оставить на время в обычной воде, а после промыть под краном.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00

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