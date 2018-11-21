Эксперты назвали продукты, которые многие люди моют неправильно





Хотя люди привычно обмывают купленные в магазине или на рынке продукты под краном, это не всегда даёт ожидаемый эффект, а порой и вовсе является лишним. Некоторые хозяева оставляют замороженную еду без обработки, считая, что на ней и так нет бактерий. Однако сразу после разморозки и до момента приготовления блюда нужно обязательно очистить от грязи хранившуюся в холодильнике пищу.Особое внимание следует уделить овощам, которыми питается свиной цепень. Яйца паразита находятся в капусте и брокколи. Промывая кочан под струёй воды, нужно снять с него два верхних слоя листьев.Однако, вопреки мнению большинства, мясо или рыбу вовсе не обязательно очищать до приготовления, поскольку в высокой температуре все микробы так или иначе погибнут. При этом от контакта с напором воды эти опасные бактерии могут без труда распространиться по помещению.Яблоки с прилавка часто имеют в себе не только пестициды, но и вредные химикаты. Вывести их поможет раствор пищевой соды, в который нужно поместить фрукты на 12 минут. Листья салата также можно оставить на время в обычной воде, а после промыть под краном.