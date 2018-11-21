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В Германии водитель лишился прав через час после их получения

В Германии водитель лишился прав менее, чем через час после их получения из-за пренебрежения скоростным режимом. Полиция не только отобрала у 18-летнего нарушителя лицензию на вождение, но и обязала пройти переподготовку для получения нового удостоверения.

В Германии водитель лишился прав через час после их получения


В Германии 18-летний юноша решил продемонстрировать троим товарищам, как умеет управлять собственным автомобилем, из-за чего лишился прав менее, чем через час, а именно через 49 минут после их получения. Проезжая по трассе с установленным ограничением скорости в 50 км/час, молодой человек был замечен патрульными, которые и зафиксировали специальным прибором скорость машины 90 км/час.

В своём отчёте полицейские указали, что 18-летний нарушитель не пробыл в статусе водителя и часа, лишившись прав через 49 минут после их официального получения. Теперь ему необходимо выплатить штраф за превышение скорости в размере 200 евро, и лишь через четыре недели он имеет право пройти повторные курсы вождения. В случае успешной сдачи экзаменов 18-летний юноша из Германии также обязан ездить с отметкой начинающего водителя не два, как установлено в общем порядке, а четыре года.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:21

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