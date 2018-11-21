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Ученые: Просмотр телевизора более двух часов в день сокращает жизнь человека

Ученые из Университета Глазго пришли к выводу, что просмотр телевизора в течение двух часов ежедневно вреден для здоровья и может привести к преждевременной смерти. Специалисты провели обследование более 300 тысяч добровольцев.

Ученые: Просмотр телевизора более двух часов в день сокращает жизнь человека

Исследователи связывают просмотр телевизора более двух часов в день по степени вредности с такими привычками, как злоупотребление алкоголем, курение и неправильное питание. Просмотр телевизора может представлять опасность, прежде всего, для сердца. Специалисты оценили последствия такого занятия для здоровья обследовав более 300 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

В ходе этого исследования было подтверждено, насколько важен для здоровья нормальный сон. Люди, которые спали менее 7 и более 9 часов в сутки чаще всего уходили из жизни раньше времени. Еще одним факторам опасным для здоровья является ожирение и нехватка физической активности. Ученые особо подчеркивают, что долгий просмотр телевизора - это растущие факторы риска при современном образе жизни.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:54

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