NASA представила непробиваемые шины будущего для вездеходов на Марсе





Разработанные специалистами NASA покрышки сделаны из особых гибких металлов - титана и никеля. Во время контакта с поверхностью шины деформируются весьма незначительно, поскольку мгновенно возвращают себе заданную форму. Космическое управление планирует установить колёса будущего на марсоходы и луноходы, однако при желании новинкой можно снабдить и обычные внедорожники.Металлические покрышки очень надёжны и долговечны, поэтому водителю едва ли придётся их менять, что значительно сэкономит финансы. С другой стороны, изготавливать такие шины куда трудней и дороже, нежели резиновые. Однако разработка оказалась удачней, чем пружинные покрышки, которые тестировали в лаборатории NASA для вездеходов.Последние деформировались от большой массы, чего не происходит с металлическими. Проведёнными тестами учёные очень довольны и планируют развернуть производство таких непрокалывающихся шин.