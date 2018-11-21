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NASA представила непробиваемые шины будущего для вездеходов на Марсе

NASA представила непробиваемые металлические шины будущего для вездеходов на Марсе и Луне. Использованный сплав не прокалывается и быстро возвращается в изначальную форму.
NASA представила непробиваемые шины будущего для вездеходов на Марсе

Разработанные специалистами NASA покрышки сделаны из особых гибких металлов - титана и никеля. Во время контакта с поверхностью шины деформируются весьма незначительно, поскольку мгновенно возвращают себе заданную форму. Космическое управление планирует установить колёса будущего на марсоходы и луноходы, однако при желании новинкой можно снабдить и обычные внедорожники.

Металлические покрышки очень надёжны и долговечны, поэтому водителю едва ли придётся их менять, что значительно сэкономит финансы. С другой стороны, изготавливать такие шины куда трудней и дороже, нежели резиновые. Однако разработка оказалась удачней, чем пружинные покрышки, которые тестировали в лаборатории NASA для вездеходов.
NASA представила непробиваемые шины будущего для вездеходов на Марсе

Последние деформировались от большой массы, чего не происходит с металлическими. Проведёнными тестами учёные очень довольны и планируют развернуть производство таких непрокалывающихся шин.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:42

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