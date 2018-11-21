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Ученые дали ряд советов по общению с трудными коллегами

Ученые дали пять советов, которые облегчат общение с трудными коллегами. В первую очередь не нужно думать, что окружающие хотят причинить намеренно кому-то зло.

Ученые дали ряд советов по общению с трудными коллегами


Чаще всего люди думают о том, как получить собственную выгоду. «Коллега для битья» в итоге оказывается препятствием для достижения благополучия. Требуется на месте определиться, как выйти из-под контроля, а также создать свою зону комфорта. Цепляясь за негативные чувства, человек не может сосредоточиться на творческих и конструктивных альтернативах. Чтобы остыть и выпустить свои эмоции, следует выйти на улицу. Нужно подумать о результате, который человек желает получить. Это в свою очередь поможет отпустить боль. Фактором предсказуемости людей является то, что они не меняются. Это поможет планировать заранее действия, прокладывая в данном случае тактику, которую в следующий раз можно будет применить для достижения победы над «неприятелем».

Следует научиться реагировать, а также слушать, не боясь при этом высказать свои чувства. В самом начале поможет решить конфликт не тихая обида, а определённые вопросы, которые не нужно бояться задавать. Важным моментом является взаимодействие. Дело в том, что общая цель поможет преодолеть все преграды. Как известно эмоциональные люди любят постоянно высказываться. Их не стоит ограничивать в этом, чтобы не усугубить накаляющуюся ситуацию.

Ранее новостной портал «Dni24» поделился информацией о том, что учёные деятели назвали пять удивительных фактов, которые касаются эволюции человечества.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:38

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