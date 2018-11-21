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Дмитрий Певцов показал фанатам в Instagram ретро-фото с Ольгой Дроздовой

Дмитрий Певцов в своем аккаунте опубликовал снимок 25-летней давности с Ольгой Дроздовой. На фото супруги не скрывают нежных чувств друг к другу.

Дмитрий Певцов показал фанатам в Instagram ретро-фото с Ольгой Дроздовой


Дмитрий Певцов под публикацией оставил пост, в котором рассказал фанатам, что кадр сделан в середине 90-х годов. По его словам, он шел по «Дому Актера», находящемуся на Старом Арбате, и увидел там эту фотографию 25-летней давности, где он изображён с Ольгой Дроздовой. Снимок за одиннадцать часов собрал свыше 14 тысяч отметок «Мне нравится» и более 270 комментариев. Подписчики заявили, что артисты являются красивой парой, подчеркнув, что они очень подходят друг другу. Певцов уже четверть века живет в счастливом браке с актрисой. В 2007 году у звездной пары родился Елисей. До появления наследника супруги прожили вместе около четырнадцати лет. После рождения мальчика Ольга Дроздова не оставила актерскую деятельность, при этом уделяя все свое свободное время сыну.

Издание «Dni24» ранее сообщало, что Анна Седокова рассказала поклонникам в Instagram, что находясь в Лос-Анджелесе, она практически не пользуется косметикой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:26

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