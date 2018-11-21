Загадочные полосы на Фобосе возникли из-за столкновения спутника Марса с астероидом





Брауновский университет в США с помощью компьютерного моделирования раскрыл 40-летнюю научную загадку полос на Фобосе. Столкновение гигантского астероида со спутником Марса раскололо летящий объект, так что его фрагменты разбросало во все стороны. Местом удара стал кратер Стикни диаметром 9 км при общем диаметре Фобоса в 27 км.Миссии NASA "Викинг" и "Маринер" обнаружили канавы по всему спутнику ещё в 1970 годы. Астрономы полагали, что следы остались от метеоритных осколков, прилетевших с Марса. Другие научные специалисты склонялись к тому, что гравитация планеты разрушает кору Фобоса, оставляя подобные борозды.Новейшее моделирование показывает, что камнепад от распавшегося астероида куда вероятней мог так изменить рельеф. Поскольку гравитация спутника очень мала, камни катились по поверхности настолько долго, что сделали полный круг, поэтому канавы стали пересекать друг друга.Озадачивал учёных абсолютно ровный участок, который почему-то не был задет осколками. Оказалось, что на возвышенности камни попросту подскакивали, перелетая через "мёртвую зону".