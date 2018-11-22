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10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Кто-то считает этих знаменитостей бездарными, другие восхищаются ими, но большинство удивляется, как им удаётся привлекать и удерживать интерес к своим персонам со стороны мировой общественности. Несмотря на явное отсутствие талантливости, они сумели добиться всемирной славы, и у каждого был свой путь к популярности.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Десятое место надёжно закреплено за американской моделью Кайли Дженнер, в своё время принявшей участие в телевизионном шоу «Семейство Кардашян». Это и сыграло решающую роль в карьере селебрити: ныне Дженнер в свой 21 год является успешной бизнес-леди, сотрудницей Topshop и владелицей дома стоимостью $2,7 млн.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Девятая строка – за актрисой и певицей Пэрис Хилтон, прославившейся, в большей степени, благодаря своему скандальному поведению, но отнюдь не из-за таланта. Сейчас 37-летняя знаменитость уже не так часто привлекает к себе внимание публики, но её имя знакомо практически каждому. Являясь дочерью очень состоятельных родителей, Пэрис Хилтон с недавних пор стала заниматься открытием в Европе новых магазинов и разработкой парфюма.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Поворотный момент в жизни Николь Ричи наступил тогда, когда её в трёхлетнем возрасте удочерил знаменитый музыкант Лайонел Ричи. Актриса прославилась благодаря скандальной светской жизни и участию в реалити-шоу «The Simple Life», и талант здесь вовсе не при чём. Николь Ричи в данном рейтинге досталась восьмая позиция.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Седьмая строка – за художницей и фотомоделью Эмбер Роуз, известной своими романами с популярными рэперами. Она была женой музыканта Wiz Khalifa, но его измена побудила актрису подать на развод. Теперь Эмбер Роуз состоит в отношениях с трэп-исполнителем 21 Savage.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Личность модели и бизнесвумен Ангелы Рене Уайт, профессионально известной как Блэк Чайна, также ассоциируется с известными рэперами. Одним из её избранников был музыкант, выступающий под псевдонимом Tyga. У пары есть совместный сын, но отношения не заладились, поскольку в определённый момент исполнитель переключил своё внимание на Кайли Дженнер. В данном ТОПе манекенщице досталась шестая позиция.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Возможно, у экс-возлюбленной певца Криса Брауна Карручи Трэн и отсутствует талант, зато у неё хорошо получается делать деньги. Расставшись с неверным бойфрендом, она стала требовать за каждое своё появление на вечеринках оплату в размере $10 тысяч. Как свидетельствуют страницы Карручи Трэн в соцсетях, она очень часто проводит время в различных клубах – по всей видимости, с огромной финансовой выгодой. За это ей присуждается пятое место.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Четвёртая строка в рейтинге бездарных, но популярных знаменитостей числится за Ким Кардашьян, сумевшей практически из ничего сделать целое состояние. В год модель зарабатывает свыше $8 млн. Доход ей приносят фотосессии, мобильные игры и приложения, магазины одежды и косметики, а также появления на различных светских мероприятиях.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Наследница Оззи и Шэрон Осборнов, певица и телеведущая Келли Осборн, очень хорошо зарабатывает на телешоу «Полиция моды» - в нём она критикует внешний вид других людей. Также селебрити имеет доход от соцсетей, где публикует твиты о различных продуктах, которыми, очень вероятно, сама никогда даже не пользовалась. Построить успешную певческую карьеру Келли Осборн не удалось, но, по всей видимости, селебрити это не очень огорчает. Потому ей достаётся третья строка ТОПа.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

На втором месте специалисты разместили Викторию Бекхэм. Её талантливость для многих остаётся под вопросом, а востребованность они объясняют удачным замужеством. «Шикарная перчинка» из популярного в своё время музколлектива «Spice Girls» является супругой футболиста Дэвида Бекхэма. Пара воспитывает четверых детей.
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей

Первенство в рейтинге досталось медийной персоне Снуки, прославившейся благодаря участию в реалити-шоу «Jersey Shore». После этого она и её подруга раскрутили собственное шоу, назвав его своими именами – «Snooki and Jwoww».



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:32

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