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Поклонники перестали узнавать актера Джошуа Хердмана из-за изменившегося внешнего вида

Поклонники в Сети заявили, что перестали узнавать актера Джошуа Хердмана, который сыграл Гойла из «Гарри Поттера». Некогда обаятельный мальчик превратился в накаченного бойца смешанных единоборств и полностью изменил свой внешний вид.
Поклонники перестали узнавать актера Джошуа Хердмана из-за изменившегося внешнего вида


Последняя часть Поттериады вышла на экраны семь лет назад. За это время многие герои фильма изменились до неузнаваемости. И если Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон продолжают сниматься и за их преображениями можно наблюдать с голубого экрана, то за другими актерами поклонники следят через социальные сети.

В последнее время поклонники саги на различных форумах и в соцсетях обсуждают преображения, которые произошли с Джошуа Хердманом, который исполнил роль соратника Драко Малфоя Грегори Гойла. Еще несколько лет назад актер выглядел, как забавный полный юноша, то теперь он стал активно заниматься спортом. Два года назад Хердман начал выступать в ММА в качестве бойца смешанных единоборств. Занятия в спортзале привели к тому, что он заметно подкачался и привел себя в безупречную форму. Также он увлекся татуировками и теперь на его теле много рисунков, которые делают его образ еще брутальнее.

Отметим, что на профессиональном рынке британец успел достичь немалых успехов. Актер заявил, что намерен стать чемпионом в полусреднем весе. Также он продолжает сниматься в фильмах и в текущем году на экраны выйдет фильм «Робин Гуд: Начало», в которой Хердман играет одну из главных ролей второго плана.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:48

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