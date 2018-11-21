Названы 4 способа "сжечь" опасный жир на животе





Поскольку жировые отложения покрывают жизненно важные органы брюшной полости, то могут сказаться на серьёзных проблемах со здоровьем. В первую очередь диетологи рекомендуют людям с отложениями на животе присмотреться к содержанию сахара в своём рационе. Стоит отказаться от газированных напитков и прочих сладостей. Покупая еду в магазинах, необходимо читать этикетки, ведь обезжиренные продукты нередко содержат в себе сахар для лучшей текстуры и вкусовых качеств.Вместо сладкого необходимо добавить в рацион белки. Смело можно есть рыбу, яйца, чечевицу, тофу, бобовые, орехи и пить молоко. Метаболизм эффективно стимулируют интенсивные физические нагрузки. Даже по истечении тренировки тело продолжает активно сжигать калории, отчего уходит и жировая прослойка в области живота. Дома рекомендуется делать упражнения с гантелями.Наконец, диетологи солидарны с медиками в вопросе отказа от курения. Вредная привычка повышает вероятность отложений не на бёдрах, а именно на животе. Важным фактором является также качество сна, поскольку 5-часовой ночной отдых в совокупности со стрессом в дневное время активней всего аккумулирует накопление висцелярного жира.