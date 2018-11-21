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Названы 4 способа "сжечь" опасный жир на животе

Диетологами названы 4 способа "сжечь" опасный висцелярный жир в области живота. Эксперты советуют изменить привычки в питании и отвести время для физических упражнений.
Названы 4 способа "сжечь" опасный жир на животе

Поскольку жировые отложения покрывают жизненно важные органы брюшной полости, то могут сказаться на серьёзных проблемах со здоровьем. В первую очередь диетологи рекомендуют людям с отложениями на животе присмотреться к содержанию сахара в своём рационе. Стоит отказаться от газированных напитков и прочих сладостей. Покупая еду в магазинах, необходимо читать этикетки, ведь обезжиренные продукты нередко содержат в себе сахар для лучшей текстуры и вкусовых качеств.

Вместо сладкого необходимо добавить в рацион белки. Смело можно есть рыбу, яйца, чечевицу, тофу, бобовые, орехи и пить молоко. Метаболизм эффективно стимулируют интенсивные физические нагрузки. Даже по истечении тренировки тело продолжает активно сжигать калории, отчего уходит и жировая прослойка в области живота. Дома рекомендуется делать упражнения с гантелями.

Наконец, диетологи солидарны с медиками в вопросе отказа от курения. Вредная привычка повышает вероятность отложений не на бёдрах, а именно на животе. Важным фактором является также качество сна, поскольку 5-часовой ночной отдых в совокупности со стрессом в дневное время активней всего аккумулирует накопление висцелярного жира.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:31

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