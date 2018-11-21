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Ольга Орлова с ярким макияжем стала неузнаваема

41-летняя Ольга Орлова шокировала интернет-пользователей свежей фотографией в личном микроблоге.

На днях телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена с довольно ярким макияжем. Нужно сказать, что мейкап очень смутил подписчиков телезнаменитости.

Ольга Орлова с ярким макияжем стала неузнаваема

По словам многих читателей, Ольга на новом селфи совсем не похожа на себя. Некоторые фолловеры подчеркнули, что Орлова переборщила с «уколами красоты» и фоторедактором, а кое-кто даже предположил, что на фотографии не певица, а кто-то другой.

«Орлова, ты явно переборщила с ботоксом! Ужассс просто!», «Кошмар! Что с Вами сделали? Ольга, вы что не видели какой мейкап Вам делают?!», «Я вас даже не узнала. Сначала подумала, что на фото, кто-то другой..Вообще не похожи сами на себя!» - продолжают пользователи Сети активно комментировать свежий снимок Орловой.

Отметим, что преданные поклонники Ольги поспешили заступиться за свою любимицу. Один за другим они принялись заявлять, что все дело в не совсем удачном макияже и неправильном кадре, а также отметили, что никакими «уколами красоты» Орлова не увлекается.

Ольга Орлова с ярким макияжем стала неузнаваема

«Ольга очень просто похудела, разве не видно? Тут дело даже не в макияже!», «Оль, Вы очень красивая! Постарайтесь просто никогда не делать подобный макияж! И ракурс выбирайте чуть другой!», «Фото неудачное, а так все мы хорошо знаем, что Вы не так увлекаетесь, как другие, «уколами красоты» - пишут фанаты ведущей «Дома-2».

Стоит напомнить, что не так давно Ольга Орлова рассказала поклонникам, что никогда не использовала филлеры и подчеркнула, что когда решится сделать пластику, сразу же об этом всем расскажет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03

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