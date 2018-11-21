Ученые: Бананы и авокадо являются сильным и эффективным афродизиаком
В ходе очередного исследования ученые из Америки сделали вывод, что авокадо и бананы являются сильным и эффективным афродизиаком. Также исследователи раскрыли полезные свойства этих фруктов.
Специалисты заявляют, что на мужскую потенцию положительно влияют бананы. Сексологи особо отмечают, что в этом фрукте много калия. Некоторые эксперты советуют смешивать бананы и грецкие орехи, а также добавлять карри. Такое лакомство является сильным и весьма эффективным афродизиаком. Авокадо содержит огромное количество витамина А, также оно богато на калий и на некоторые незаменимые жирные кислоты. Авокадо, как и банан является прекрасным афродизиаком.
Ранее исследователи уже сообщали, что мужчины могут повысить потенцию, употребляя финики. Данные плоды оказывают влияние на процесс очищения крови и на выработку семенной жидкости. В финиках содержится большое количество сахара, который способен продлить длительность интимной близости.
Специалисты заявляют, что на мужскую потенцию положительно влияют бананы. Сексологи особо отмечают, что в этом фрукте много калия. Некоторые эксперты советуют смешивать бананы и грецкие орехи, а также добавлять карри. Такое лакомство является сильным и весьма эффективным афродизиаком. Авокадо содержит огромное количество витамина А, также оно богато на калий и на некоторые незаменимые жирные кислоты. Авокадо, как и банан является прекрасным афродизиаком.
Ранее исследователи уже сообщали, что мужчины могут повысить потенцию, употребляя финики. Данные плоды оказывают влияние на процесс очищения крови и на выработку семенной жидкости. В финиках содержится большое количество сахара, который способен продлить длительность интимной близости.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15