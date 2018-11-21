АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнародован ТОП-5 знаменитостей, хвастающихся своими автомобилями в Instagram
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

Ученые: Бананы и авокадо являются сильным и эффективным афродизиаком

В ходе очередного исследования ученые из Америки сделали вывод, что авокадо и бананы являются сильным и эффективным афродизиаком. Также исследователи раскрыли полезные свойства этих фруктов.

Ученые: Бананы и авокадо являются сильным и эффективным афродизиаком

Специалисты заявляют, что на мужскую потенцию положительно влияют бананы. Сексологи особо отмечают, что в этом фрукте много калия. Некоторые эксперты советуют смешивать бананы и грецкие орехи, а также добавлять карри. Такое лакомство является сильным и весьма эффективным афродизиаком. Авокадо содержит огромное количество витамина А, также оно богато на калий и на некоторые незаменимые жирные кислоты. Авокадо, как и банан является прекрасным афродизиаком.

Ранее исследователи уже сообщали, что мужчины могут повысить потенцию, употребляя финики. Данные плоды оказывают влияние на процесс очищения крови и на выработку семенной жидкости. В финиках содержится большое количество сахара, который способен продлить длительность интимной близости.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Немецкие эксперты назвали страны с самым высоким
Загадочные полосы на Фобосе возникли из-за
Ученые перечислили профессии, провоцирующие
Ольга Бузова репетициями и режимом довела себя до
Испытания УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Александра Черно засветила свадебное платье
Поклонники перестали узнавать актера Джошуа
Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации
Названы 4 способа "сжечь" опасный жир на животе
Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда
Анна Седокова в Лос-Анджелесе отказалась от
Ученые: Бананы и авокадо являются сильным и
Учёные недооценили влияние тающей Антарктиды на
Ольга Орлова с ярким макияжем стала неузнаваема
Ролик о самых сложных трюках Тома Круза в кино
Старые смартфоны iPhone оказались под угрозой
Владимир Машков несколько месяцев учился
Алексей Купин изменил Майе Донцовой с подругой
Пикап RAM 1500 получил версию North Edition для
Samsung в 2019 году представит смартфон с шестью
Продолжительность сна связана с риском переломов
Кристина Асмус рассказала фанатам в Instagram о
Подруга Дарьи Друзьяк задержана по делу о краже в
Алёна Рапунцель снялась обнаженной для обложки
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
В Сети раскрыли характеристики бюджетной версии
Егор Крид рассказал об успехе в США и
Нонна Гришаева предстала перед фанатами в образе
Разработчики Oppo одобрили патент на складной
Учёные выявили признаки пробуждения Солнца в 2019
Просмотреть все новости