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Ролик о самых сложных трюках Тома Круза в кино опубликован на YouTube

На YouTube был опубликован видеоролик, который приурочен к выходу 6 части франшизы «Миссия невыполнима». Авторы фильма рассказали о самых сложнейших трюках актера Тома Круза, которые он выполнял во время съемок.

Ролик о самых сложных трюках Тома Круза в кино опубликован на YouTube


На видео запечатлены все достижения артиста, включая прыжок с парашютом. Тома Круз оказался первым актером, который решился на данную бесстрашную меру. Киноактер спрыгнул с высоты свыше 7 тысячи метров, при этом летел со скоростью более 260 км/ч, камера все это время снимала его, находясь рядом. Однако без травм не обошлось. Артист во время прыжка повредил ногу и поэтому кинорежиссерам пришлось прекратить съемки фильма на несколько месяцев. Знаменитости также пришлось висеть без страховки на краю утеса, имеющего 60 метров высоты.



Издание «Dni24» накануне сообщало, что Снуп Догг - знаменитый американский рэпер, получил звезду на Аллее славы.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00

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