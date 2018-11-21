Старые смартфоны iPhone оказались под угрозой взлома





Отмечается, что в старых версиях браузера Safari символы Юникода отображаются таким же образом, как и обычные символы. Так, латинская буква d в строке поиска выглядит также, как символ dum. При этом, пользователи не заметят разницы и не могут распознать поддельную ссылку.Таким образом брешью в устаревших версиях браузера пользуются злоумышленники, которые получают под свой контроль данные пользователя. Под угрозой оказались ресурсы, в которых используется буква d: Reddit, Wordpress, LinkedIn и Dropbox. После того, как пользователь регистрируется в фейковом ресурсе, хакеры получат пароль и логин от оригинального сайта.Эксперты указывают, что уязвимость может навредить владельцам смартфонов и планшетов, которые не обновлены до последней версии операционной системы. В числе опасных устройств значатся iPhone с версией iOS 11.4.1 и старше, а также iMac и MacBook с прошивками macOS High Sierra до 10.13.5. Специалисты советуют пользователям обновить ОС до актуальной, чтобы не стать жертвами мошенников.