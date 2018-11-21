Старые смартфоны iPhone оказались под угрозой взлома
Эксперты в сфере IT-безопасности из компании Tencent Security Xuanwu Lab заявили, что старые смартфоны iPhone оказались под угрозой взлома. Хакеры стали взламывать старые устройства при помощи поддельных сайтов, заменяя букву доменного имени.
Отмечается, что в старых версиях браузера Safari символы Юникода отображаются таким же образом, как и обычные символы. Так, латинская буква d в строке поиска выглядит также, как символ dum. При этом, пользователи не заметят разницы и не могут распознать поддельную ссылку.
Таким образом брешью в устаревших версиях браузера пользуются злоумышленники, которые получают под свой контроль данные пользователя. Под угрозой оказались ресурсы, в которых используется буква d: Reddit, Wordpress, LinkedIn и Dropbox. После того, как пользователь регистрируется в фейковом ресурсе, хакеры получат пароль и логин от оригинального сайта.
Эксперты указывают, что уязвимость может навредить владельцам смартфонов и планшетов, которые не обновлены до последней версии операционной системы. В числе опасных устройств значатся iPhone с версией iOS 11.4.1 и старше, а также iMac и MacBook с прошивками macOS High Sierra до 10.13.5. Специалисты советуют пользователям обновить ОС до актуальной, чтобы не стать жертвами мошенников.
Отмечается, что в старых версиях браузера Safari символы Юникода отображаются таким же образом, как и обычные символы. Так, латинская буква d в строке поиска выглядит также, как символ dum. При этом, пользователи не заметят разницы и не могут распознать поддельную ссылку.
Таким образом брешью в устаревших версиях браузера пользуются злоумышленники, которые получают под свой контроль данные пользователя. Под угрозой оказались ресурсы, в которых используется буква d: Reddit, Wordpress, LinkedIn и Dropbox. После того, как пользователь регистрируется в фейковом ресурсе, хакеры получат пароль и логин от оригинального сайта.
Эксперты указывают, что уязвимость может навредить владельцам смартфонов и планшетов, которые не обновлены до последней версии операционной системы. В числе опасных устройств значатся iPhone с версией iOS 11.4.1 и старше, а также iMac и MacBook с прошивками macOS High Sierra до 10.13.5. Специалисты советуют пользователям обновить ОС до актуальной, чтобы не стать жертвами мошенников.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:53