АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнародован ТОП-5 знаменитостей, хвастающихся своими автомобилями в Instagram
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

Старые смартфоны iPhone оказались под угрозой взлома

Эксперты в сфере IT-безопасности из компании Tencent Security Xuanwu Lab заявили, что старые смартфоны iPhone оказались под угрозой взлома. Хакеры стали взламывать старые устройства при помощи поддельных сайтов, заменяя букву доменного имени.

Старые смартфоны iPhone оказались под угрозой взлома


Отмечается, что в старых версиях браузера Safari символы Юникода отображаются таким же образом, как и обычные символы. Так, латинская буква d в строке поиска выглядит также, как символ dum. При этом, пользователи не заметят разницы и не могут распознать поддельную ссылку.

Таким образом брешью в устаревших версиях браузера пользуются злоумышленники, которые получают под свой контроль данные пользователя. Под угрозой оказались ресурсы, в которых используется буква d: Reddit, Wordpress, LinkedIn и Dropbox. После того, как пользователь регистрируется в фейковом ресурсе, хакеры получат пароль и логин от оригинального сайта.

Эксперты указывают, что уязвимость может навредить владельцам смартфонов и планшетов, которые не обновлены до последней версии операционной системы. В числе опасных устройств значатся iPhone с версией iOS 11.4.1 и старше, а также iMac и MacBook с прошивками macOS High Sierra до 10.13.5. Специалисты советуют пользователям обновить ОС до актуальной, чтобы не стать жертвами мошенников.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Немецкие эксперты назвали страны с самым высоким
Загадочные полосы на Фобосе возникли из-за
Ученые перечислили профессии, провоцирующие
Ольга Бузова репетициями и режимом довела себя до
Испытания УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Александра Черно засветила свадебное платье
Поклонники перестали узнавать актера Джошуа
Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации
Названы 4 способа "сжечь" опасный жир на животе
Майя Донцова уверена, что Алексей Купин никогда
Анна Седокова в Лос-Анджелесе отказалась от
Ученые: Бананы и авокадо являются сильным и
Учёные недооценили влияние тающей Антарктиды на
Ольга Орлова с ярким макияжем стала неузнаваема
Ролик о самых сложных трюках Тома Круза в кино
Старые смартфоны iPhone оказались под угрозой
Владимир Машков несколько месяцев учился
Алексей Купин изменил Майе Донцовой с подругой
Пикап RAM 1500 получил версию North Edition для
Samsung в 2019 году представит смартфон с шестью
Продолжительность сна связана с риском переломов
Кристина Асмус рассказала фанатам в Instagram о
Подруга Дарьи Друзьяк задержана по делу о краже в
Алёна Рапунцель снялась обнаженной для обложки
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
В Сети раскрыли характеристики бюджетной версии
Егор Крид рассказал об успехе в США и
Нонна Гришаева предстала перед фанатами в образе
Разработчики Oppo одобрили патент на складной
Учёные выявили признаки пробуждения Солнца в 2019
Просмотреть все новости