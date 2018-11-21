Подруга Дарьи Друзьяк задержана по делу о краже в доме Серова





Известный певец уже много раз пожалел, что связался с бывшей участницей «Дома-2» Дарьей Друзьяк, которая на всю страну обвинила его в изнасилования и теперь девушка ждут от него ребенка.Серов в свою очередь, устав от потока лжи, подав заявление в полицию о клевете и краже из его дома 320 тысяч рублей и дорогого украшения. Певец предполагает, что взять ценности в его доме могла только Даша.В связи с делом о краже в дом подруги Друзьяк Насти Кочервей пришла полиция, чтобы выяснить некоторые подробности.Девушка рассказал своим поклонникам, что очень испугалась полиции, представители которой заломили Насте руки. Кочервей обвиняет во всем Александра Серова и заявила, что он хочет ее убить. «Домовка» красочно описала свое состояние, как полицейские ее запугивали по дороге в участок и угрожали «посадить» надолго.Впрочем, в тот же день Настю Кочервей отпустили под подписку о невыезде. Примечательно, что сам истец ничего не знал об аресте Насти, но и не слишком удивился произошедшему.