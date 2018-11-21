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Samsung в 2019 году представит смартфон с шестью камерами

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщают, что компания Samsung в честь 10-летия выпуска первого флагманского смартфона Galaxy в 2019 году представит устройство с шестью камерами. Готовящийся гаджет будет обеспечен возможностью подключения к сети связи пятого поколения, а также оснащен более крупным экраном.

Samsung в 2019 году представит смартфон с шестью камерами


В прошлом году десятилетие выхода своего флагманского смартфона отметил главный конкурент южнокорейской корпорации Apple. В текущем году южнокорейские разработчики намерены удивить публику технической новинкой, что должно улучшить ситуацию на фоне сокращения продаж. По данным источников, Samsung готовит к продаже три модификации нового флагмана Galaxy S10. Согласно предварительной информации, гаджеты будут оснащены экранами диагональю от 5,8 до 6,4 дюйма. Презентация устройства запланирована на февраль следующего года.

Также разрабатывается четвертый вариант Galaxy S10, который поддерживает стандарт связи 5G. По некоторым сведениям, данная модификация получит название Beyond X. Этот гаджет будет представлен следующей весной в Южной Кореи и США. Смартфон оснастят дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и шесть камер — две фронтальных и четыре основных. Благодаря этому пользователи получат возможность делать более четкие фотографии, а также улучшенное пространственное восприятие. Отметим, что у последнего премиального iPhone три камеры — две тыловых и одна фронтальная.

Представители Samsung не комментируют инсайдерскую информацию.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:24

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