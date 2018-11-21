Продолжительность сна связана с риском переломов





Питтсбургский университет США провёл масштабное исследование, изучив бытовые факторы, которые влияют на получение человеком травм. В среднем за 157 тысячами женщин они наблюдали 12 лет, фиксируя полученные переломы, и 7,6 лет, учитывая произошедшие падения.10,6 процентов респондентов повторно ломали конечности в течение одного года. Данные женщин спали всего 5 часов за сутки. В случае опрошенных, которые отводили на сон 7-8 часов, частота травм упала до 7 процентов. Однако те, кто спит по 10-11 часов, рискуют даже больше первой группы, ведь 11,8 процентов таких женщин повторно получили перелом.Слишком короткий отдых статистически связан с различными повреждениями костей, однако чаще всего травмируются руки, ноги и центральная часть корпуса. Переломы шейки бедра у недосыпающих встречаются редко.Хотя, по мнению травматологов, лишь совокупность многих факторов может привести к данным физическим повреждениям, в исследовании внимание было уделено именно влиянию сна. Полученные результаты показывают, что снизить риск травматизма отчасти можно более качественным отдыхом.