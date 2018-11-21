Продолжительность сна связана с риском переломов
Продолжительность сна связана с риском переломов и ушибов, считают американские учёные. Травматизм повышается по мере недосыпания.
Питтсбургский университет США провёл масштабное исследование, изучив бытовые факторы, которые влияют на получение человеком травм. В среднем за 157 тысячами женщин они наблюдали 12 лет, фиксируя полученные переломы, и 7,6 лет, учитывая произошедшие падения.
10,6 процентов респондентов повторно ломали конечности в течение одного года. Данные женщин спали всего 5 часов за сутки. В случае опрошенных, которые отводили на сон 7-8 часов, частота травм упала до 7 процентов. Однако те, кто спит по 10-11 часов, рискуют даже больше первой группы, ведь 11,8 процентов таких женщин повторно получили перелом.
Слишком короткий отдых статистически связан с различными повреждениями костей, однако чаще всего травмируются руки, ноги и центральная часть корпуса. Переломы шейки бедра у недосыпающих встречаются редко.
Хотя, по мнению травматологов, лишь совокупность многих факторов может привести к данным физическим повреждениям, в исследовании внимание было уделено именно влиянию сна. Полученные результаты показывают, что снизить риск травматизма отчасти можно более качественным отдыхом.
Питтсбургский университет США провёл масштабное исследование, изучив бытовые факторы, которые влияют на получение человеком травм. В среднем за 157 тысячами женщин они наблюдали 12 лет, фиксируя полученные переломы, и 7,6 лет, учитывая произошедшие падения.
10,6 процентов респондентов повторно ломали конечности в течение одного года. Данные женщин спали всего 5 часов за сутки. В случае опрошенных, которые отводили на сон 7-8 часов, частота травм упала до 7 процентов. Однако те, кто спит по 10-11 часов, рискуют даже больше первой группы, ведь 11,8 процентов таких женщин повторно получили перелом.
Слишком короткий отдых статистически связан с различными повреждениями костей, однако чаще всего травмируются руки, ноги и центральная часть корпуса. Переломы шейки бедра у недосыпающих встречаются редко.
Хотя, по мнению травматологов, лишь совокупность многих факторов может привести к данным физическим повреждениям, в исследовании внимание было уделено именно влиянию сна. Полученные результаты показывают, что снизить риск травматизма отчасти можно более качественным отдыхом.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:15