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Продолжительность сна связана с риском переломов

Продолжительность сна связана с риском переломов и ушибов, считают американские учёные. Травматизм повышается по мере недосыпания.
Продолжительность сна связана с риском переломов

Питтсбургский университет США провёл масштабное исследование, изучив бытовые факторы, которые влияют на получение человеком травм. В среднем за 157 тысячами женщин они наблюдали 12 лет, фиксируя полученные переломы, и 7,6 лет, учитывая произошедшие падения.

10,6 процентов респондентов повторно ломали конечности в течение одного года. Данные женщин спали всего 5 часов за сутки. В случае опрошенных, которые отводили на сон 7-8 часов, частота травм упала до 7 процентов. Однако те, кто спит по 10-11 часов, рискуют даже больше первой группы, ведь 11,8 процентов таких женщин повторно получили перелом.

Слишком короткий отдых статистически связан с различными повреждениями костей, однако чаще всего травмируются руки, ноги и центральная часть корпуса. Переломы шейки бедра у недосыпающих встречаются редко.

Хотя, по мнению травматологов, лишь совокупность многих факторов может привести к данным физическим повреждениям, в исследовании внимание было уделено именно влиянию сна. Полученные результаты показывают, что снизить риск травматизма отчасти можно более качественным отдыхом.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:15

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