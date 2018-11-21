Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram редкое фото с Майей Плисецкой





Анастасия Волочкова ежедневно делает публикации в социальных сетях. Балерина рассказывает своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад она решила напомнить поклонникам, что наставницей в балетном искусстве для нее когда-то была Майя Плисецкая. Анастасия Волочкова опубликовала совместное фото с известной балериной. В комментарии она написала: "Сегодня день рождения моего наставника и педагога великой русской Балерины Майи Михайловны Плисецкой. Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания". В конце своего поста Анастасия Волочкова поблагодарила Майю Плисецкую за поддержку в самые тяжелые времена ее жизни.Подписчики пришли в восторг от столь редкой фотографии двух балерин. Фанаты написали множество комплиментов и присоединились к поздравлениям. Поклонники Анастасии Волочковой высоко оценили ее новую публикацию.