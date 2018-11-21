Нонна Гришаева предстала перед фанатами в образе розового фламинго

Нонна Гришаева весьма активно пользуется социальными сетями. Несколько часов назад актриса опубликовала новое фото, на котором запечатлена в образе розового фламинго. Артистка была одета в короткое платье и халат в пол розового цвета, который был украшен перьями. Образ Нонна Гришаева дополнила повязкой для волос с мехом и перьями. В комментарии к снимку знаменитость написала: "Второй день подряд, в родном Вахтанговском))".Подписчики пришли в восторг от снимка актрисы. Многие написали, что присутствовали на спектакле и он им очень понравился. Другие восхитились молодостью и красотой Нонны Гришаевой. Всего за несколько часов публикация собрала множество лайков.