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Нонна Гришаева предстала перед фанатами в образе розового фламинго

Нонна Гришаева опубликовала на страннице своего Instagram новый пост. В публикации актриса предстала перед фанатами в образе розового фламинго.

Нонна Гришаева предстала перед фанатами в образе розового фламинго

Нонна Гришаева весьма активно пользуется социальными сетями. Несколько часов назад актриса опубликовала новое фото, на котором запечатлена в образе розового фламинго. Артистка была одета в короткое платье и халат в пол розового цвета, который был украшен перьями. Образ Нонна Гришаева дополнила повязкой для волос с мехом и перьями. В комментарии к снимку знаменитость написала: "Второй день подряд, в родном Вахтанговском))".

Нонна Гришаева предстала перед фанатами в образе розового фламинго

Подписчики пришли в восторг от снимка актрисы. Многие написали, что присутствовали на спектакле и он им очень понравился. Другие восхитились молодостью и красотой Нонны Гришаевой. Всего за несколько часов публикация собрала множество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:38

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