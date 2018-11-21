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Разработчики Oppo одобрили патент на складной телефон

В патентном ведомстве Китая одобрили патент на складной телефон от разработчиков компании Oppo. Дизайн устройства был представлен в сентябре, а одобрен и опубликован китайским органом.
Разработчики Oppo одобрили патент на складной телефон


В Oppo показали патентные изображения, на которых демонстрируются несколько вариантов гаджетов. В развернутом виде телефоны выглядят одинаково, а различия можно увидеть в положении камеры. На одном из них имеется две камеры, которые размещены на боковых сторонах, где нет экрана, а в другом — камеры расположены над экраном. На боковой панели нового устройства расположены датчики регулировки громкости, а кнопка питания находится на верхней панели. В нижней стороне гаджета расположен динамик, 3,5-мм аудиоразъем, а также порт для зарядки.

В развернутом виде можно увидеть планшетную область дисплея. На данный момент точный размер экрана не называется. При складывании одна часть экрана остается на передней части, а вторая половина сворачивается назад. Информация о сроках выхода и характеристиках устройства не называется.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:32

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