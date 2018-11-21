Разработчики Oppo одобрили патент на складной телефон





В Oppo показали патентные изображения, на которых демонстрируются несколько вариантов гаджетов. В развернутом виде телефоны выглядят одинаково, а различия можно увидеть в положении камеры. На одном из них имеется две камеры, которые размещены на боковых сторонах, где нет экрана, а в другом — камеры расположены над экраном. На боковой панели нового устройства расположены датчики регулировки громкости, а кнопка питания находится на верхней панели. В нижней стороне гаджета расположен динамик, 3,5-мм аудиоразъем, а также порт для зарядки.В развернутом виде можно увидеть планшетную область дисплея. На данный момент точный размер экрана не называется. При складывании одна часть экрана остается на передней части, а вторая половина сворачивается назад. Информация о сроках выхода и характеристиках устройства не называется.