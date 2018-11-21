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Ольга Бузова с новой прической начинает новую жизнь

После концерта в Крокус Сити Холл Ольга Бузова всерьез задумалась о собственном будущем.

Stories девушки уже давно является источником для получения точных сведений о ее жизни. Вот и накануне Ольга опять решила удивить своих поклонников и показала, как сильно укоротила себе длину волос.

Ольга Бузова с новой прической начинает новую жизнь

Бузова признается, что теперь она надеется открыть новую главу в своей жизни. И именно с ней она и продолжит дальнейшее путешествие по своей карьере.

Многочисленные фанаты искренне надеются, что Бузова имела в виду не только свою карьеру певицы, но и то, что, наконец, найдёт себе молодого человека, с которым построит свою жизнь.

Ольга Бузова с новой прической начинает новую жизнь

По всей вероятности, знаменитость надеется, что обновлённая внешность очень поможет ей кардинально изменить жизнь, в том числе и личную.

Оптимизм звезды разделяют фанаты. Ведь творчество Ольги двигается вперёд, а значит, и в остальном можно надеяться на лучшее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:12

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