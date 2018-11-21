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Роберт Де Ниро разводится с супругой Грейс Хайтауэр после 20 лет брака

Есть информация, что Роберт Де Ниро, являющийся известным голливудским актером, разводится после 20 лет совместной жизни с 63-летней Грейс Хайтауэр. Инсайдер утверждает, что артист не живет со своей женой на протяжении длительного времени.

Роберт Де Ниро разводится с супругой Грейс Хайтауэр после 20 лет брака


Роберт Де Ниро пока официально не заявлял о разводе, однако, по некоторым сведениям, артист в скором времени собирается это сделать. Неизвестно, по какой причине супруги решили расстаться. Стоит отметить, что пара вступила в брак в 1997 году. Сейчас она воспитывает двух совместных детей. Последний публичный выход Грейс Хайтауэр и Роберта Де Ниро состоялся в июне нынешнего года. Тогда артист с супругой посетил премию Tony Awards, проходившую в Нью-Йорке.

Роберт Де Ниро разводится с супругой Грейс Хайтауэр после 20 лет брака


Накануне портал «ДНИ 24» сообщал, что 56-летний комедийный актер Джим Керри рассказал, что сейчас он живет «уединенной жизнью», так как предпочитает одиночество.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:16

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