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Лена Хромина вышла замуж за двоюродного брата

Сплетники обвиняют звезду «Дома-2» Лену Хромину в инцесте, потому что по неподтвержденной информации в столичном загсе зарегистрировали брак между двоюродными братом и сестрой.

Как известно, отношения Елены и Михаила завязались еще до телестройки и длились пять лет, за это время Хромина успела закрутить роман с Саймоном Марданшиным и разойтись с ним, вернувшись к бывшему ухажеру.

Лена Хромина вышла замуж за двоюродного брата

Именно Михаил и стал мужем Лены, но хейтеры выяснили, что он является ее родственником. Более того, в Сети всплыли слухи о связи Хроминой с отчимом, и потому замужество с братом особо никого не удивило, хотя и шокировало.

Подписчики недовольны тем, что бывшая воспитанница «Дома-2» пиарит инцест и предупреждают, что от кровосмешения рождаются слабые и больные дети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:10

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