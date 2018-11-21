Лена Хромина вышла замуж за двоюродного брата

Как известно, отношения Елены и Михаила завязались еще до телестройки и длились пять лет, за это время Хромина успела закрутить роман с Саймоном Марданшиным и разойтись с ним, вернувшись к бывшему ухажеру.Именно Михаил и стал мужем Лены, но хейтеры выяснили, что он является ее родственником. Более того, в Сети всплыли слухи о связи Хроминой с отчимом, и потому замужество с братом особо никого не удивило, хотя и шокировало.Подписчики недовольны тем, что бывшая воспитанница «Дома-2» пиарит инцест и предупреждают, что от кровосмешения рождаются слабые и больные дети.