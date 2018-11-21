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В ДНР планируют наладить производство военных роботов

В ДНР собираются наладить производство специальных военных роботов. Представители республики отмечают, что для их создания хватит потенциала Донецка.

В ДНР планируют наладить производство военных роботов


Федор Березин, являющийся депутатом Народного совета ДНР второго созыва, рассказал про возможное создание в республике новой боевой техники. По его словам Донецк представляет собой серьёзный промышленный регион. Вследствие этого здесь имеется потенциал для создания современных сложных боевых роботов. Депутат заявил, что в республике ряд специалистов собрали 3D-принтер, на котором успешно печатаются детали. По сообщению интернет портала «Слово и Дело» Березин уверен, что на территории Донецка можно делать лучшее эффективное оружие, а также сразу проверять его на фронте. Вследствие этого он призывает производить военных роботов, а также готов возглавить данную инициативу.

Новостной портал «Dni24» ранее передавал, что экипажи истребителей МиГ-29 выполнили условный перехват воздушной цели во время учебно-тренировочных полетов, которые проводились Курским авиационным полком ЗВО.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00

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