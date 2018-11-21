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Астрономы NASA обнаружили в космосе корабль Enterprise из сериала "Звёздный путь"

Астрономы NASA обнаружили в космосе кластер в виде корабля USS Enterprise из фантастического сериала "Звёздный путь". Объект представляет собой столкновение гигантских скоплений галактик.
Астрономы NASA обнаружили в космосе корабль Enterprise из сериала "Звёздный путь"

Сотрудники обсерватории с телескопом Chandra из NASA поделились изображением, полученным благодаря собранным рентгеновским, оптическим и радиоданным об Abell 1033. Объект, получивший одно общее наименование, является двумя сталкивающимися скоплениями тысяч галактик. Необычная их форма привлекла внимание учёных, поскольку в кластере можно рассмотреть боковое изображение корабля USS Enterprise из "Звёздного пути", а также голову кролика.

Хотя столкновение и не выглядит устрашающе, на самом деле событие катастрофично, поясняют астрономы. Колоссальный выброс энергии вызвал турбулентность и ударные волны, похожие на те, что возникают при движении быстрее скорости звука. NASA называет кластеры самыми крупными объектами Вселенной, удерживаемыми вместе силой гравитации.
Астрономы NASA обнаружили в космосе корабль Enterprise из сериала "Звёздный путь"

Когда скопления галактик столкнутся, такой контакт, по мнению научных специалистов, может привести к большому взрыву. При этом Abell 1033 - самый отдалённый от Земли космический объект, что находится в 1,6 миллиарда световых лет.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:53

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