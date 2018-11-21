Астрономы NASA обнаружили в космосе корабль Enterprise из сериала "Звёздный путь"





Сотрудники обсерватории с телескопом Chandra из NASA поделились изображением, полученным благодаря собранным рентгеновским, оптическим и радиоданным об Abell 1033. Объект, получивший одно общее наименование, является двумя сталкивающимися скоплениями тысяч галактик. Необычная их форма привлекла внимание учёных, поскольку в кластере можно рассмотреть боковое изображение корабля USS Enterprise из "Звёздного пути", а также голову кролика.Хотя столкновение и не выглядит устрашающе, на самом деле событие катастрофично, поясняют астрономы. Колоссальный выброс энергии вызвал турбулентность и ударные волны, похожие на те, что возникают при движении быстрее скорости звука. NASA называет кластеры самыми крупными объектами Вселенной, удерживаемыми вместе силой гравитации.Когда скопления галактик столкнутся, такой контакт, по мнению научных специалистов, может привести к большому взрыву. При этом Abell 1033 - самый отдалённый от Земли космический объект, что находится в 1,6 миллиарда световых лет.