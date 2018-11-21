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Учёные: Самки гиен доминируют над самцами по причине социальной поддержки

Самки гиен из-за социальной поддержки доминируют над самцами. Данный факт выяснили, проведя исследования, которое было посвящено социальной иерархии данных животных.

Учёные: Самки гиен доминируют над самцами по причине социальной поддержки


Данную работу провели сотрудники немецкого Института исследований дикой природы и зоопарков Лейбница, а также французского Института наук эволюции Монпелье. Автор научного проекта Оливер Хонер отмечает, что если между двумя гиенами возникает конфликт, тогда с очень высокой вероятностью победителем выйдет особь, имеющая более выраженную социальную поддержку. Из этого следует, что поведенческие особенности, пол, размеры в данном случае играют второстепенные роли. Учёные отмечают, что определение победителя зачастую происходит без физического взаимодействия, иначе говоря, дело до драки не доходит. Животные просто оценивают, какую социальную поддержку имеет другая особь.

По словам исследователей, факт доминирования самок в стаях пятнистых гиен объясняется очень просто. В данном случае социальная поддержка обуславливается демографической структурой сообщества. Таким образом, большинство кланов гиен устроены так, что самки имеют много родственников.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:28

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