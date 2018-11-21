В Иваново девять человек получили травмы при столкновении двух автобусов





По данным правоохранителей, инцидент произошел на пересечении улиц Любимова и Куконковых 21 ноября около 07:00. После столкновения одна из маршруток перевернулась. Медики с места происшествия госпитализировали в больницу семь человек в состоянии средней тяжести. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Их жизни вне опасности. Двое пострадавших получили первую помощь на месте. Отмечается, что движение после происшествия не осложнялись.