В лесах США найдено хранилище с инопланетным вирусом





По словам ученых, пробы почвы в лаборатории, созданной на территории леса, указали на присутствие в грунте 16 новых супервирусов и нескольких мутировавших бактерий. Процесс мутации мог произойти не только из-за изоляции микроорганизмов в почве, но и климатических изменений. Микробиологи предполагают, что подобные процессы могут происходить в местах на Земле, где бактерии долгое время не контактировали с окружающей средой — в Арктике. Отмечается, что таяние ледников может спровоцировать «выпуск» в воду и воздух ранее неизвестных науке бактерий и вирусов.В ближайшее время специалисты проведут обследование новый видов микроорганизмов на предмет опасности, а также их устойчивости к антибактериальным препаратам и противовирусным средствам. После этого обнаруженные патогены внесут в единый реестр.