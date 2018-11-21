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В лесах США найдено хранилище с инопланетным вирусом

Американские микробиологи и вирусологи из Университета Массачусетс в Амхерсте (University of Massachusetts Amherst) в рамках исследования нашли в лесах США хранилище с инопланетным вирусом. Неизвестные науке штаммы вирусов и виды бактерий в почве и воде появились при длительной изоляции.
В лесах США найдено хранилище с инопланетным вирусом


По словам ученых, пробы почвы в лаборатории, созданной на территории леса, указали на присутствие в грунте 16 новых супервирусов и нескольких мутировавших бактерий. Процесс мутации мог произойти не только из-за изоляции микроорганизмов в почве, но и климатических изменений. Микробиологи предполагают, что подобные процессы могут происходить в местах на Земле, где бактерии долгое время не контактировали с окружающей средой — в Арктике. Отмечается, что таяние ледников может спровоцировать «выпуск» в воду и воздух ранее неизвестных науке бактерий и вирусов.

В ближайшее время специалисты проведут обследование новый видов микроорганизмов на предмет опасности, а также их устойчивости к антибактериальным препаратам и противовирусным средствам. После этого обнаруженные патогены внесут в единый реестр.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:12

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