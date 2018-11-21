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Известная порноактриса Елена Беркова решила открыть магазин для взрослых

Елена Беркова решила открыть магазин для взрослых. Сейчас известная российская порноактриса заключает договор с крупнейшей косметической компанией.

Известная порноактриса Елена Беркова решила открыть магазин для взрослых


Одной из главных «фишек» продукции секс-шопа Берковой является брендированная вагина «жрицы любви». По словам знаменитости, у нее имеется очень много рвазличных проектов. Российская порноактриса в последнее время занялась музыкой. Елена Беркова гастролирует по стране с собственным шоу, снимая при этом клип. Звезда недавно рассталась с Андреем Стояновым. Между тем недостатка мужского внимания знаменитость не испытывает.

По словам Елены, за последнее время она очень помолодела душой. Может внимание представителей сильного пола привлекает новый цвет волос порноактрисы. Дело в том, что Беркова опять стала блондинкой. По словам звезды, недавно незнакомый молодой человек подарил ей красивый букет цветов, когда Елена выходила их салона. По мнению Берковой, девушка этого мужчины просто не пришла на свидание, однако для нее данный подарок стал в любом случае приятной неожиданностью.

Известная порноактриса Елена Беркова решила открыть магазин для взрослых


Накануне новостному изданию «Dni24» стало известно, что известный продюсер и музыкант Бари Алибасов взял в жёны российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:58

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