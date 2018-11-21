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Максим Галкин не вернулся к Алле Пугачёвой после гастролей в США

Закончились гастроли известного пародиста, юмориста и по совместительству мужа Аллы Пугачёвой Максима Галкина по Соединённым Штатам, Канаде и Германии.

Именно в это время различные СМИ написали о его многочисленных романах и изменах супруге. Сам юморист божился, что «пресса всё врет», однако в Россию он так пока и не вернулся.

Максим Галкин не вернулся к Алле Пугачёвой после гастролей в США

Нельзя точно утверждать, что Максим сам провоцирует этот черный пиар для внимания к собственной персоне, но быструю продажу билетов Галкин всё же себе обеспечил. После этого муж Аллы Борисовны сразу поспешил всех заверить, что «желтая пресса врет», а он и не переставал любить Аллу Пугачеву.

Но мужчина ведь не вернулся к жене в Россию после концертов. Получается, что «лживые» слухи о разводе самой известной пары отечественного шоу-бизнеса, подтверждаются.

Галкин не торопится домой и не забирает жену на Запад. Вдалеке от семьи он сейчас наслаждается полной свободой. А теперь пресса ждёт: начнёт ли он налаживать жизнь с кем-то другим за рубежом или позже подыщет себе там новую любовь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:40

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