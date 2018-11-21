Солистка группы Reflex Ирина Тюрина-Нельсон показала обнаженную грудь
На своей странице в Instagram солистка групп Reflex Ирина Тюрина-Нельсон опубликовала эротический снимок. На фотографии исполнительница показала обнаженную грудь.
Солистку Reflex уже давно называют одним из секс-символов российского шоу-бизнеса. Она утверждает, что никогда не пользовалась услугами пластического хирурга, а свою красоту сохраняет при помощи йоги и минимальных косметологических процедур. Восточные практики настолько увлекли артистку, что она и сама начала преподавать.
На своей странице в социальной сети исполнительница решила показать поклонникам результат упорной работы и опубликовала фотографию с голым бюстом. На снимке Ирина Тюрина-Нельсон сидит по пояс обнаженна, а ее грудь прикрывают локоны волос. Завершает образ массивное ожерелье в индийском стиле. В описанию к фотографии исполнительница попросила подписчиков делиться своими рецептами борьбы с унынием, депрессией и хандрой от мороза. Поклонники писали, что проводят время с семьей, пьют вино за просмотром комедий и много спят. Лишь некоторые в комментариях обратили внимание на сексуальный образ исполнительницы и написали, что поражены фигурой 46-летней звезды. На данный момент фотография набрала более 4 тысяч отметок «Нравится» и почти 150 комментариев. Снимок доступен по ссылке.
Солистку Reflex уже давно называют одним из секс-символов российского шоу-бизнеса. Она утверждает, что никогда не пользовалась услугами пластического хирурга, а свою красоту сохраняет при помощи йоги и минимальных косметологических процедур. Восточные практики настолько увлекли артистку, что она и сама начала преподавать.
На своей странице в социальной сети исполнительница решила показать поклонникам результат упорной работы и опубликовала фотографию с голым бюстом. На снимке Ирина Тюрина-Нельсон сидит по пояс обнаженна, а ее грудь прикрывают локоны волос. Завершает образ массивное ожерелье в индийском стиле. В описанию к фотографии исполнительница попросила подписчиков делиться своими рецептами борьбы с унынием, депрессией и хандрой от мороза. Поклонники писали, что проводят время с семьей, пьют вино за просмотром комедий и много спят. Лишь некоторые в комментариях обратили внимание на сексуальный образ исполнительницы и написали, что поражены фигурой 46-летней звезды. На данный момент фотография набрала более 4 тысяч отметок «Нравится» и почти 150 комментариев. Снимок доступен по ссылке.