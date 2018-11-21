Звезда Дома-2 Катя Жужа переборщила с косметикой для фото в Instagram
Экс-участница и ведущая «Дом-2» Катя Жужа обычно радует своих поклонником естественной красотой и минимумом косметики, но на одной из последних фото в Instagram ее лицо неприятно заблестело от чрезмерного использования хайлайтера.
Жужа любит естественный макияж, который в наиболее выгодном свете раскрывает ее красоту. Иногда она позволяет себе использовать яркую помаду и густо красить глаза, но в основном ее макияж небросок.
Поэтому поклонники Кати искренне удивились, когда она опубликовала фото с блестящим лицом и при этом пыталась продемонстрировать естественный make-up.
Хейтеры тут же заявили, что косметическое средство Жужи создало вместо таинственно сияния, эффект сальной кожи и лишь подчеркивает недостатки лица.
«Какого бренда хайлайтер», «Катя, расскажите про вашу косметичку) очень интересно», - интересовались поклонницы.
Жужа любит естественный макияж, который в наиболее выгодном свете раскрывает ее красоту. Иногда она позволяет себе использовать яркую помаду и густо красить глаза, но в основном ее макияж небросок.
Поэтому поклонники Кати искренне удивились, когда она опубликовала фото с блестящим лицом и при этом пыталась продемонстрировать естественный make-up.
Хейтеры тут же заявили, что косметическое средство Жужи создало вместо таинственно сияния, эффект сальной кожи и лишь подчеркивает недостатки лица.
«Какого бренда хайлайтер», «Катя, расскажите про вашу косметичку) очень интересно», - интересовались поклонницы.