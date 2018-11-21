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Звезда Дома-2 Катя Жужа переборщила с косметикой для фото в Instagram

Экс-участница и ведущая «Дом-2» Катя Жужа обычно радует своих поклонником естественной красотой и минимумом косметики, но на одной из последних фото в Instagram ее лицо неприятно заблестело от чрезмерного использования хайлайтера.

Жужа любит естественный макияж, который в наиболее выгодном свете раскрывает ее красоту. Иногда она позволяет себе использовать яркую помаду и густо красить глаза, но в основном ее макияж небросок.

Звезда Дома-2 Катя Жужа переборщила с косметикой для фото в Instagram

Поэтому поклонники Кати искренне удивились, когда она опубликовала фото с блестящим лицом и при этом пыталась продемонстрировать естественный make-up.

Хейтеры тут же заявили, что косметическое средство Жужи создало вместо таинственно сияния, эффект сальной кожи и лишь подчеркивает недостатки лица.

Звезда Дома-2 Катя Жужа переборщила с косметикой для фото в Instagram

«Какого бренда хайлайтер», «Катя, расскажите про вашу косметичку) очень интересно», - интересовались поклонницы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:25

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