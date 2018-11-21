Звезда Дома-2 Катя Жужа переборщила с косметикой для фото в Instagram





Жужа любит естественный макияж, который в наиболее выгодном свете раскрывает ее красоту. Иногда она позволяет себе использовать яркую помаду и густо красить глаза, но в основном ее макияж небросок.Поэтому поклонники Кати искренне удивились, когда она опубликовала фото с блестящим лицом и при этом пыталась продемонстрировать естественный make-up.Хейтеры тут же заявили, что косметическое средство Жужи создало вместо таинственно сияния, эффект сальной кожи и лишь подчеркивает недостатки лица., - интересовались поклонницы.