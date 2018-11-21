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Виктория Боня в Instagram показала, как нужно качать шею для контура лица

Бывшая участница скандального телепроекта Дом-2, а ныне блогер и модель Виктория Боня ведёт весьма активную жизнь в социальных сетях.

Девушка постоянно в Instagram делится со своими фанатами советами, как хорошо и красиво выглядеть. На днях Вика поведала, что нужно сделать для того, чтобы сохранить четкий контур лица.

Виктория Боня в Instagram показала, как нужно качать шею для контура лица

Хоть поклонники Бони считают, что она выглядит моложе собственного возраста, это Викторию не успокаивает. На днях она рассказала, что делает, чтобы и дальше не переставать быть такой красоткой.

Бывшая участница телепроекта показала снимок с отдыха на Мальдивах, где она в странной позе лежит на краю бассейна. Оказалось, Боня так качает мышцы шеи.

«Марко поймал меня в тот момент, когда я качала шею у бассейна. Хотите красивый контур лица? Тогда спорт для шеи никто не отменял», — комментирует публикацию Вика.

Виктория Боня в Instagram показала, как нужно качать шею для контура лица

Многие удивились, что даже в отпуске девушка ведет весьма активный образ жизни.

Кстати, кроме физических упражнений 38-летняя модель занимается экстремальными видами спорта, к примеру, катается на флайборде. А может это тоже помогает Виктории находиться в тонусе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48

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