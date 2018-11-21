Виктория Боня в Instagram показала, как нужно качать шею для контура лица

«Марко поймал меня в тот момент, когда я качала шею у бассейна. Хотите красивый контур лица? Тогда спорт для шеи никто не отменял», — комментирует публикацию Вика.





Девушка постоянно в Instagram делится со своими фанатами советами, как хорошо и красиво выглядеть. На днях Вика поведала, что нужно сделать для того, чтобы сохранить четкий контур лица.Хоть поклонники Бони считают, что она выглядит моложе собственного возраста, это Викторию не успокаивает. На днях она рассказала, что делает, чтобы и дальше не переставать быть такой красоткой.Бывшая участница телепроекта показала снимок с отдыха на Мальдивах, где она в странной позе лежит на краю бассейна. Оказалось, Боня так качает мышцы шеи.Многие удивились, что даже в отпуске девушка ведет весьма активный образ жизни.Кстати, кроме физических упражнений 38-летняя модель занимается экстремальными видами спорта, к примеру, катается на флайборде. А может это тоже помогает Виктории находиться в тонусе.