Вернуть покупателей: какие промоактивности предлагают магазины своим клиентам
На данный момент торговые центры испытывают спад покупательской способности. В июле этого года сумма среднего чека составила менее 500 рублей, показав минимум за последние пару лет. Российский ритейл вступил в настоящую борьбу за потребителей и меняет концепции, форматы, применяет новые маркетинговые ходы, ставит перед собой новые цели и задачи, чтобы привлечь их обратно в реальные магазины.
Снижение цен на конкретные продукты – один из самых распространенных способов привлечь внимание потребителей. Часто ритейлеры предлагают совершать покупки в «счастливые часы», когда большие скидки на товар или категорию действуют в определенное время и день. Также магазины предлагают промоактивности отдельным категориям покупателей. Этот маркетинговый ход используется, когда стоит задача привлечь внимание конкретного сегмента покупателей. В последнее время распространены персональные скидки, когда магазин делает выгодное предложение конкретному клиенту. Например, имениннику, семье или группе друзей может быть предложена скидка на праздничные товары.
Большие скидки довольно распространенный, но не единственный способ привлечь покупателей. На прошлой неделе в торговом центре московского бизнесмена Александра Удодова в Калужской области стартовал розыгрыш неординарных призов для покупателей. Розыгрыш проводится среди тех, кто делает покупки в торговом центре и делится впечатлениями о шоппинге в социальных сетях. Итоги будут подведены 8 декабря, когда будет разыгран главный приз – семейная недельная поездка в Дубай.
По мнению экспертов, маркетинговый ход, сделанный ТЦ «Атлас», является новаторским для регионального ритейла и связан с обострившейся конкуренцией за покупателя. Россияне продолжают снижать траты на покупки в магазинах, как и продолжает снижаться объем "свободных денег" сообщается в исследовании холдинга «Ромир». В июле этого года сумма среднего чека опустилась до 496 руб., что стало минимальным значением с марта 2016 года, то есть более чем за два года. Объяснить такое поведение покупателя только сокращением доходов на душу населения нельзя. В этой связи эксперты прогнозируют, что в российском ритейле наступает время активного применения маркетинговых инструментов и торговые центры Александра Удодова идут в авангарде тренда.
Не менее важным в вопросе лояльности покупателей остается содержательное развитие форматов торговых центров, большая доля которых придерживается консервативного подхода. До сих пор рынок торговых центров в России не отличался разнообразием предлагаемых форматов, торговые центры очень похожи и ориентируются на одну и ту же целевую аудиторию. Но ситуация меняется, на примере того же торгового центра «Атлас» Александра Удодова, который после проведения реконцепции, перезапустился в семейном формате. Что дает максимальную возможность не только для покупателей как таковых, но и для их развития и проведения досуга, таким образом, становясь «центром притяжения», укрепляя лояльность посетителей.
Снижение цен на конкретные продукты – один из самых распространенных способов привлечь внимание потребителей. Часто ритейлеры предлагают совершать покупки в «счастливые часы», когда большие скидки на товар или категорию действуют в определенное время и день. Также магазины предлагают промоактивности отдельным категориям покупателей. Этот маркетинговый ход используется, когда стоит задача привлечь внимание конкретного сегмента покупателей. В последнее время распространены персональные скидки, когда магазин делает выгодное предложение конкретному клиенту. Например, имениннику, семье или группе друзей может быть предложена скидка на праздничные товары.
Большие скидки довольно распространенный, но не единственный способ привлечь покупателей. На прошлой неделе в торговом центре московского бизнесмена Александра Удодова в Калужской области стартовал розыгрыш неординарных призов для покупателей. Розыгрыш проводится среди тех, кто делает покупки в торговом центре и делится впечатлениями о шоппинге в социальных сетях. Итоги будут подведены 8 декабря, когда будет разыгран главный приз – семейная недельная поездка в Дубай.
По мнению экспертов, маркетинговый ход, сделанный ТЦ «Атлас», является новаторским для регионального ритейла и связан с обострившейся конкуренцией за покупателя. Россияне продолжают снижать траты на покупки в магазинах, как и продолжает снижаться объем "свободных денег" сообщается в исследовании холдинга «Ромир». В июле этого года сумма среднего чека опустилась до 496 руб., что стало минимальным значением с марта 2016 года, то есть более чем за два года. Объяснить такое поведение покупателя только сокращением доходов на душу населения нельзя. В этой связи эксперты прогнозируют, что в российском ритейле наступает время активного применения маркетинговых инструментов и торговые центры Александра Удодова идут в авангарде тренда.
Не менее важным в вопросе лояльности покупателей остается содержательное развитие форматов торговых центров, большая доля которых придерживается консервативного подхода. До сих пор рынок торговых центров в России не отличался разнообразием предлагаемых форматов, торговые центры очень похожи и ориентируются на одну и ту же целевую аудиторию. Но ситуация меняется, на примере того же торгового центра «Атлас» Александра Удодова, который после проведения реконцепции, перезапустился в семейном формате. Что дает максимальную возможность не только для покупателей как таковых, но и для их развития и проведения досуга, таким образом, становясь «центром притяжения», укрепляя лояльность посетителей.
Экономика
Добавил: Инна Сегодня, 21:18